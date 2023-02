Kremnica vypracuje analýzu k odkúpeniu areálu kúpaliska Katarína

Kremnica 6. februára (TASR) – Mesto Kremnica vypracuje k zámeru odkúpenia areálu kúpaliska Katarína i s priľahlým kempingom dôkladnú ekonomickú analýzu. Uzniesli sa na tom poslanci mesta na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informovala samospráva.



Mestskí poslanci uznesením odporučili primátorovi mesta iniciovať rokovania so súčasným majiteľom kremnického kúpaliska o možnostiach jeho prípadnej kúpy. "V materiáli súčasne žiadajú vypracovanie ekonomickej analýzy alternatív odkúpenia kúpaliska, potrebných investícií do jeho sprevádzkovania, ako aj analýzu následnej trvalej udržateľnosti prípadnej prevádzky kúpaliska mestom," uviedla samospráva.



Odkúpenie areálu kúpaliska s geotermálnym vrtom vníma mesto ako investičnú príležitosť do budúcnosti. Kúpalisko podľa neho v minulosti prispievalo k rastu cestovného ruchu v Kremnici a vytváralo i pracovné miesta. "Na kúpalisko chodili návštevníci nielen z okolia a regiónu, ale aj širokého kraja. Turisti prinášali do mesta príležitosti na ubytovanie, stravovanie, ako aj návštevu mestských atrakcií a pamiatok," skonštatovala samospráva.



Kúpalisko Katarína v Kremnici tvorí päť bazénov, a to dva detské, jeden rekreačný, menší sedací bazén a 50-metrový plavecký bazén. Pre verejnosť je zatvorené od roku 2017. Bazény boli v čase fungovania kúpaliska napájané termálnou vodou z vrtu v banskej šachte Ludovika. Súčasťou areálu s rozlohou viac ako 29.000 štvorcových metrov je aj kemp. Kúpalisko v minulosti vlastnilo mesto, ktoré ho v roku 2006 predalo do súkromných rúk za dva milióny slovenských korún.