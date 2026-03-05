< sekcia Regióny
Zechenterovu záhradu v Kremnici vďaka dotácii kompletne obnovia
V roku 1764 ju počas cisárskej vizitácie navštívil rímsky cisár Jozef II. so svojím bratom, arcikniežaťom Leopoldom.
Autor TASR
Kremnica 5. marca (TASR) - Zechenterova záhrada v Kremnici prejde v najbližšom období rozsiahlou obnovou. Mesto Kremnica získalo na jej rekonštrukciu nenávratný finančný príspevok vo výške 1,3 milióna eur. Informoval o tom kremnický primátor Martin Novodomec s tým, že aktuálne pripravujú verejné obstarávanie a s realizáciou by chceli začať do leta tohto roka.
„Teší ma, že po dvoch rokoch prípravných prác a projektovania budeme môcť prejsť k realizácii tohto krásneho zeleného priestoru v našom meste,“ skonštatoval Novodomec. Pripomenul tiež, že na príprave projektu participovala aj verejnosť. Mesto do konceptu obnovy záhrady zapojilo formou ankety aj obyvateľov mesta, pričom veľká väčšina ich pripomienok a návrhov sa premietla do konečného riešenia.
Novodomec priblížil, že v rámci projektu vymenia lavičky a mobiliár, oživia fontánu, vybudujú nové detské ihrisko, zmodernizujú pódium, obnovia komunitnú záhradu a vysadia novú zeleň. Zrekonštruujú tiež chodníky a pribudne aj nové osvetlenie. Zachová a ošetrí sa aj cenná aleja z hrabov.
Historická Zechenterova záhrada je národnou kultúrnou pamiatkou a je spojená so životom a dielom spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. Jej história siaha až do 16. storočia, no jej dispozičné riešenie z tohto obdobia sa nezachovalo. Jasnejšiu predstavu, ako vyzerala, dávajú až archívne dokumenty z 18. storočia. V tom čase mala ovocný sad, vodnú nádrž, studňu a besiedku, pričom časť rozľahlej záhrady mala parkovú úpravu.
V roku 1764 ju počas cisárskej vizitácie navštívil rímsky cisár Jozef II. so svojím bratom, arcikniežaťom Leopoldom. Bol to však práve Zechenter-Laskomerský, ktorý ako majiteľ záhrady a priľahlého domu dal tomuto priestoru postupne charakter cennej botanickej záhrady so zaujímavými drevinami.
„Teší ma, že po dvoch rokoch prípravných prác a projektovania budeme môcť prejsť k realizácii tohto krásneho zeleného priestoru v našom meste,“ skonštatoval Novodomec. Pripomenul tiež, že na príprave projektu participovala aj verejnosť. Mesto do konceptu obnovy záhrady zapojilo formou ankety aj obyvateľov mesta, pričom veľká väčšina ich pripomienok a návrhov sa premietla do konečného riešenia.
Novodomec priblížil, že v rámci projektu vymenia lavičky a mobiliár, oživia fontánu, vybudujú nové detské ihrisko, zmodernizujú pódium, obnovia komunitnú záhradu a vysadia novú zeleň. Zrekonštruujú tiež chodníky a pribudne aj nové osvetlenie. Zachová a ošetrí sa aj cenná aleja z hrabov.
Historická Zechenterova záhrada je národnou kultúrnou pamiatkou a je spojená so životom a dielom spisovateľa Gustáva Kazimíra Zechentera-Laskomerského. Jej história siaha až do 16. storočia, no jej dispozičné riešenie z tohto obdobia sa nezachovalo. Jasnejšiu predstavu, ako vyzerala, dávajú až archívne dokumenty z 18. storočia. V tom čase mala ovocný sad, vodnú nádrž, studňu a besiedku, pričom časť rozľahlej záhrady mala parkovú úpravu.
V roku 1764 ju počas cisárskej vizitácie navštívil rímsky cisár Jozef II. so svojím bratom, arcikniežaťom Leopoldom. Bol to však práve Zechenter-Laskomerský, ktorý ako majiteľ záhrady a priľahlého domu dal tomuto priestoru postupne charakter cennej botanickej záhrady so zaujímavými drevinami.