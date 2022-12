Kremnica zostavila prebytkový rozpočet, dane zatiaľ meniť nebude

Kremnica 25. decembra (TASR) – Samospráva Kremnice zostavila na budúci rok prebytkový rozpočet vo výške takmer šiestich miliónov eur. Miestne dane či poplatky sa v meste zatiaľ meniť nebudú, k ich úprave dôjde pravdepodobne až v roku 2024. Pre TASR to uviedol primátor mesta Martin Novodomec.



Rozpočet na budúci rok schválili poslanci mesta v polovici decembra. Viacero výdavkov samospráva do rozpočtu nezahrnula, keďže v tom čase ešte nebol schválený budúcoročný rozpočet štátu. Rozpočet Kremnice sa tak bude počas roka meniť prostredníctvom zmien rozpočtu v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.



"Aby sme sa vyhli krízovým situáciám a provizóriu, postavili sme rozpočet na dostupných zdrojoch, o ktorých vieme. Keďže nevieme, aké budú podielové dane a ako vysoko budú ceny energií, tieto položky sme tam nezahrnuli," vysvetlil primátor s tým, že v rozpočte zatiaľ chýbajú aj výdavky spojené so zvyšovaním platov zamestnancom verejnej správy. V rámci investičných aktivít sa do rozpočtu zatiaľ dostali len rozbehnuté projekty, a to vybudovanie kompostárne či rekonštrukcia budovy technických služieb.



Napriek inflácii a nárastu výdavkov samosprávy v Kremnici od januára k zvýšeniu miestnych daní a poplatkov nedôjde. Ako pre TASR vysvetlil novozvolený primátor, keďže do úradu nastúpil koncom novembra, materiály by na decembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva predložiť nestihol.



"Veľa daní a poplatkov je s platnosťou od 1. januára, tento termín bude musieť ostať do ďalšieho roka. Budeme sa baviť o viacerých daniach a poplatkoch. Niektoré už nezodpovedajú realite a mesto bude musieť v tejto oblasti urobiť nejaké zmeny," skonštatoval Novodomec. Pripustil však, že v roku 2023 by mohlo dôjsť napríklad k zmenám v cenách parkovného.