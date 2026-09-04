< sekcia Regióny
Kremničania si budú primátora voliť spomedzi štyroch kandidátov
Mestská volebná komisia zaregistrovala aj 29 kandidátov, ktorí sa uchádzajú o 11 poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve.
Autor TASR
Kremnica 4. septembra (TASR) - Svojho nového primátora si budú obyvatelia Kremnice voliť v októbri spomedzi štyroch kandidátov. Mestská volebná komisia zaregistrovala aj 29 kandidátov, ktorí sa uchádzajú o 11 poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve. Vyplýva to zo zoznamov zaregistrovaných kandidátov, ktoré mesto zverejnilo na svojej oficiálnej internetovej stránke.
Kreslo primátora chce vo voľbách získať 61-ročná krajská cyklokoordinátorka Iveta Ceferová (nezávislá). Kandiduje aj bývalý primátor, ktorý stál na čele samosprávy dve volebné obdobia, 48-ročný konateľ Alexander Ferenčík (nezávislý). Svoju pozíciu chce obhájiť súčasný primátor 44-ročný Martin Novodomec (KDH). Štvoricu kandidátov uzatvára 52-ročný učiteľ hudby Marián Vojtko (SaS).
Do poslaneckých lavíc kandiduje v Kremnici celkom 29 uchádzačov, z nich je 17 nezávislých a 12 kandidátov politických strán a hnutí. Medzi kandidátmi je osem žien a 21 mužov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.
Kreslo primátora chce vo voľbách získať 61-ročná krajská cyklokoordinátorka Iveta Ceferová (nezávislá). Kandiduje aj bývalý primátor, ktorý stál na čele samosprávy dve volebné obdobia, 48-ročný konateľ Alexander Ferenčík (nezávislý). Svoju pozíciu chce obhájiť súčasný primátor 44-ročný Martin Novodomec (KDH). Štvoricu kandidátov uzatvára 52-ročný učiteľ hudby Marián Vojtko (SaS).
Do poslaneckých lavíc kandiduje v Kremnici celkom 29 uchádzačov, z nich je 17 nezávislých a 12 kandidátov politických strán a hnutí. Medzi kandidátmi je osem žien a 21 mužov.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 24. októbra.