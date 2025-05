Počas Noci múzeí dá NBS-Múzeum mincí a medailí priestor mládeži

Kremnica 12. mája (TASR) - Počas Noci múzeí a galérií pripravuje NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici jedinečné stretnutie rôznych generácií Kremničanov. V rámci podujatia, ktorého hlavná myšlienka znie My sme Kremnica, dá múzeum priestor tvorbe, umeniu a nadaniu mladých Kremničanov zo širokého spektra.



„Noc múzeí a galérií bude kontrastom medzi svetom z konca 19. storočia a súčasnosťou. NBS - Múzeum mincí a medailí v Kremnici si pripomína 135. výročie založenia a pozveme si Pavla Križka, zakladateľa múzea, ktorému predstavíme našu dobu a dnešnú talentovanú mládež Kremnice,“ priblížila Miriam Kostrianová z múzea.



Areál mestského hradu otvorí v sobotu 17. mája svoje brány o 18.00 h. S hudobno-tanečným programom vystúpi folklórny súbor Dukátik. Detskí návštevníci sa môžu tešiť na divadelné predstavenie s názvom Poklad za dračou horou. „Priestor na rozhovory a interaktívne aktivity s návštevníkmi dostanú mladí úspešní Kremničania,“ doplnila Kostrianová.



Pódium v baníckej bašte bude od 20.00 h patriť koncertu Adam the World & Vrillton. Počas celého večera bude pre návštevníkov sprístupnená výstava fotografií Natálie Dominikovej s názvom Stay in touch. „Náročnejších návštevníkov určite zaujme prednáška na tému 700. výročie prvej razby zlatých mincí v Uhorsku spojená s prezentáciou unikátnych mincí,“ dodala Kostrianová.



Prezentácia kurióznych predmetov zo zbierkového fondu múzea prenesie návštevníkov do minulosti, deti si zase budú môcť vyskúšať svoju šikovnosť pri ručnej razbe mincí a pri tvorbe šperku. Veľkým lákadlom bude podľa Kostrianovej aj možnosť vystúpiť na vyhliadkovú vežu Kostola sv. Kataríny, pozrieť si izbu turnermajstra a vychutnať si výhľad na panorámu večernej Kremnice.