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Kremnická 48-čka ponúka turistom spoznať mesto počas jedného víkendu
Ideálnou voľbou pre milovníkov prírody, turistiky a aktívneho oddychu je „Príbeh dobrodružnej Kremnice“.
Autor TASR
Kremnica 8. júla (TASR) - Návštevníci Kremnice môžu mesto a jeho krásy spoznávať prostredníctvom nových tematických trás. Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko pre nich pripravila novinku v podobe tzv. Kremnickej 48-čky. Nový turistický produkt im ponúka tri rôzne 48-hodinové itineráre, vďaka ktorým nemusia plánovať program - stačí si vybrať trasu podľa svojich záujmov a objavovať mesto.
„Produkt je zameraný na zatraktívnenie pobytu v Kremnici a okolí, podporu návštevnosti miestnych atrakcií a motiváciu turistov zostať v meste dlhšie,“ priblížila koordinátorka cestovného ruchu Terézia Vanišová. Princíp Kremnickej 48-čky je jednoduchý. Návštevníci si na webovej stránke vyberú jednu z troch tematických trás, pričom každá z nich obsahuje podrobný plán na dva dni s odporúčanými miestami, gastronomickými tipmi aj zážitkami.
Prvou možnosťou je „Príbeh zlatej Kremnice“, ktorá je určená predovšetkým milovníkom histórie, kultúry a tradičných remesiel. Zavedie návštevníkov do Mincovne Kremnica, Mestského hradu, Múzea mincí a medailí či Banského múzea - štôlne Andrej. Súčasťou zážitku je aj spoznávanie miestnej gastronómie vrátane tradičných kremnických krumplov a medovníkov.
Návštevníci si môžu vybrať aj druhú možnosť „Príbeh malých objaviteľov“. Ide o trasu vytvorenú pre rodiny s deťmi, ktoré chcú spojiť objavovanie mesta so zábavou. Ponúka pátraciu hru SmartGuide, návštevu farmy, zastávku pri geografickom strede Európy aj aktívny oddych v lanovom parku na Skalke.
Ideálnou voľbou pre milovníkov prírody, turistiky a aktívneho oddychu je „Príbeh dobrodružnej Kremnice“. Návštevníkov prevedie najkrajšími prírodnými lokalitami v okolí Kremnice, ponúkne ferraty na Skalke, turistické trasy, vyhliadky, Kalváriu či Grobňový chodník.
Súčasťou Kremnickej 48-čky je podľa Vanišovej aj motivačná výzva. Ak návštevníci navštívia minimálne tri odporúčané miesta z itineráru, zdieľajú fotografie alebo videá na sociálnej sieti, zapoja sa do súťaže o ceny. Všetky informácie o trasách nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke Visit Kremnica v sekcii Kremnická 48-čka.
„Produkt je zameraný na zatraktívnenie pobytu v Kremnici a okolí, podporu návštevnosti miestnych atrakcií a motiváciu turistov zostať v meste dlhšie,“ priblížila koordinátorka cestovného ruchu Terézia Vanišová. Princíp Kremnickej 48-čky je jednoduchý. Návštevníci si na webovej stránke vyberú jednu z troch tematických trás, pričom každá z nich obsahuje podrobný plán na dva dni s odporúčanými miestami, gastronomickými tipmi aj zážitkami.
Prvou možnosťou je „Príbeh zlatej Kremnice“, ktorá je určená predovšetkým milovníkom histórie, kultúry a tradičných remesiel. Zavedie návštevníkov do Mincovne Kremnica, Mestského hradu, Múzea mincí a medailí či Banského múzea - štôlne Andrej. Súčasťou zážitku je aj spoznávanie miestnej gastronómie vrátane tradičných kremnických krumplov a medovníkov.
Návštevníci si môžu vybrať aj druhú možnosť „Príbeh malých objaviteľov“. Ide o trasu vytvorenú pre rodiny s deťmi, ktoré chcú spojiť objavovanie mesta so zábavou. Ponúka pátraciu hru SmartGuide, návštevu farmy, zastávku pri geografickom strede Európy aj aktívny oddych v lanovom parku na Skalke.
Ideálnou voľbou pre milovníkov prírody, turistiky a aktívneho oddychu je „Príbeh dobrodružnej Kremnice“. Návštevníkov prevedie najkrajšími prírodnými lokalitami v okolí Kremnice, ponúkne ferraty na Skalke, turistické trasy, vyhliadky, Kalváriu či Grobňový chodník.
Súčasťou Kremnickej 48-čky je podľa Vanišovej aj motivačná výzva. Ak návštevníci navštívia minimálne tri odporúčané miesta z itineráru, zdieľajú fotografie alebo videá na sociálnej sieti, zapoja sa do súťaže o ceny. Všetky informácie o trasách nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke Visit Kremnica v sekcii Kremnická 48-čka.