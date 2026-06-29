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Kremnická nemocnica prijala v súvislosti s horúčavami viacero opatrení
Nemocnica momentálne nemá v prevádzke klimatizované priestory pre pacientov alebo zamestnancov.
Autor TASR
Kremnica 29. júna (TASR) - Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya v Kremnici prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. TASR o tom v pondelok informoval jej riaditeľ Vladimír Husárček.
Dodal, že nemocnica momentálne nemá v prevádzke klimatizované priestory pre pacientov alebo zamestnancov. Výnimkou je podľa neho kuchyňa, ktorá je vybavená klimatizačným zariadením. Podotkol, že aktuálne teploty vzduchu sú v Kremnici vďaka jej nadmorskej výške a polohe uprostred hôr a lesov nižšie ako v iných častiach Slovenska.
Napriek tomu však pre horúčavy obmedzili exteriérové aktivity pacientov s dôrazom na ich výkon v interiéri. Riaditeľ priblížil, že zabezpečujú aj dostatočný príjem tekutín a možnosti ochladzovania organizmu pacientov. „Zraniteľným hospitalizovaným osobám ako seniorom, deťom a pacientom so somatickou predispozíciou venujú zamestnanci nemocnice zvýšenú pozornosť a nepretržitý dohľad,“ zdôraznil. Spomenul, že v prípade nutnosti zabezpečujú intravenózny príjem tekutín. Pracovníkom zariadenia, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na zabezpečenie prevádzky, na základe návrhu ich vedúcich zamestnancov prechodne skrátia pracovnú dobu.
Ako ďalej Husárček uviedol, v uplynulých dňoch nadobudli právoplatnosť rozhodnutia o užívaní stavieb. Týka sa to rekonštruovaného bezpečnostného oddelenia (44 lôžok) a detského psychiatrického oddelenia (50 lôžok) financovaných z plánu obnovy. Podľa neho sú kompletne vybavené klimatizačnými zariadeniami. „Momentálne rekonštruované objekty vybavujú inventárom a začiatok ich plnej prevádzky predpokladáme na prelome leta a jesene roka 2026,“ poznamenal.
Dodal, že nemocnica momentálne nemá v prevádzke klimatizované priestory pre pacientov alebo zamestnancov. Výnimkou je podľa neho kuchyňa, ktorá je vybavená klimatizačným zariadením. Podotkol, že aktuálne teploty vzduchu sú v Kremnici vďaka jej nadmorskej výške a polohe uprostred hôr a lesov nižšie ako v iných častiach Slovenska.
Napriek tomu však pre horúčavy obmedzili exteriérové aktivity pacientov s dôrazom na ich výkon v interiéri. Riaditeľ priblížil, že zabezpečujú aj dostatočný príjem tekutín a možnosti ochladzovania organizmu pacientov. „Zraniteľným hospitalizovaným osobám ako seniorom, deťom a pacientom so somatickou predispozíciou venujú zamestnanci nemocnice zvýšenú pozornosť a nepretržitý dohľad,“ zdôraznil. Spomenul, že v prípade nutnosti zabezpečujú intravenózny príjem tekutín. Pracovníkom zariadenia, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na zabezpečenie prevádzky, na základe návrhu ich vedúcich zamestnancov prechodne skrátia pracovnú dobu.
Ako ďalej Husárček uviedol, v uplynulých dňoch nadobudli právoplatnosť rozhodnutia o užívaní stavieb. Týka sa to rekonštruovaného bezpečnostného oddelenia (44 lôžok) a detského psychiatrického oddelenia (50 lôžok) financovaných z plánu obnovy. Podľa neho sú kompletne vybavené klimatizačnými zariadeniami. „Momentálne rekonštruované objekty vybavujú inventárom a začiatok ich plnej prevádzky predpokladáme na prelome leta a jesene roka 2026,“ poznamenal.