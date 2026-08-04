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Kremnická nemocnica prijala v súvislosti s horúčavami viacero opatrení
Riaditeľ uviedol, že nemocnica momentálne nemá v prevádzke klimatizované priestory pre pacientov alebo zamestnancov.
Autor TASR
Kremnica 4. augusta (TASR) - Psychiatrická nemocnica Profesora Matulaya v Kremnici prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. TASR o tom v utorok informoval jej riaditeľ Vladimír Husárček.
Dodal, že nemocnica momentálne nemá v prevádzke klimatizované priestory pre pacientov alebo zamestnancov. Výnimkou je podľa neho kuchyňa, ktorá je vybavená klimatizačným zariadením. Podotkol, že aktuálne teploty vzduchu sú v Kremnici vďaka jej nadmorskej výške a polohe uprostred hôr a lesov nižšie ako v iných častiach Slovenska.
Napriek tomu však pre horúčavy obmedzili exteriérové aktivity pacientov s dôrazom na ich výkon v interiéri. Riaditeľ priblížil, že zabezpečujú aj dostatočný príjem tekutín a možnosti ochladzovania organizmu pacientov. „Zraniteľným hospitalizovaným osobám ako seniorom, deťom a pacientom so somatickou predispozíciou venujú zamestnanci nemocnice zvýšenú pozornosť a nepretržitý dohľad,“ zdôraznil. Spomenul, že v prípade nutnosti zabezpečujú intravenózny príjem tekutín. Pracovníkom zariadenia, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na zabezpečenie prevádzky, na základe návrhu ich vedúcich zamestnancov prechodne skrátia pracovnú dobu.
Ako ďalej Husárček uviedol, koncom júna nadobudli právoplatnosť rozhodnutia o užívaní stavieb. Týka sa to rekonštruovaného bezpečnostného oddelenia (44 lôžok) a detského psychiatrického oddelenia (50 lôžok) financovaných z plánu obnovy. Podľa neho sú kompletne vybavené klimatizačnými zariadeniami. „Momentálne rekonštruované objekty vybavujú inventárom a začiatok ich plnej prevádzky predpokladáme na prelome leta a jesene roka 2026,“ poznamenal.
Dodal, že nemocnica momentálne nemá v prevádzke klimatizované priestory pre pacientov alebo zamestnancov. Výnimkou je podľa neho kuchyňa, ktorá je vybavená klimatizačným zariadením. Podotkol, že aktuálne teploty vzduchu sú v Kremnici vďaka jej nadmorskej výške a polohe uprostred hôr a lesov nižšie ako v iných častiach Slovenska.
Napriek tomu však pre horúčavy obmedzili exteriérové aktivity pacientov s dôrazom na ich výkon v interiéri. Riaditeľ priblížil, že zabezpečujú aj dostatočný príjem tekutín a možnosti ochladzovania organizmu pacientov. „Zraniteľným hospitalizovaným osobám ako seniorom, deťom a pacientom so somatickou predispozíciou venujú zamestnanci nemocnice zvýšenú pozornosť a nepretržitý dohľad,“ zdôraznil. Spomenul, že v prípade nutnosti zabezpečujú intravenózny príjem tekutín. Pracovníkom zariadenia, ktorých prítomnosť nie je nevyhnutná na zabezpečenie prevádzky, na základe návrhu ich vedúcich zamestnancov prechodne skrátia pracovnú dobu.
Ako ďalej Husárček uviedol, koncom júna nadobudli právoplatnosť rozhodnutia o užívaní stavieb. Týka sa to rekonštruovaného bezpečnostného oddelenia (44 lôžok) a detského psychiatrického oddelenia (50 lôžok) financovaných z plánu obnovy. Podľa neho sú kompletne vybavené klimatizačnými zariadeniami. „Momentálne rekonštruované objekty vybavujú inventárom a začiatok ich plnej prevádzky predpokladáme na prelome leta a jesene roka 2026,“ poznamenal.