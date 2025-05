Kremnická samospráva chce na Skalke rozšíriť zasnežovanie

Kremnica 3. mája (TASR) - Kremnická samospráva má na Skalke, ktorá je v zimných mesiacoch obľúbeným miestom bežkárov, ďalšie plány. V budúcej zimnej sezóne by chcela zasnežovať trate nielen na Štadióne Rudolfa Čilíka ale aj na inline dráhe.



„Toto je výzva, ktorú už realizujeme. Už sa robia úpravy na zasnežovacom systéme čo sa týka inline dráhy," podotkol primátor Kremnice Martin Novodomec pre TASR s tým, že vďaka tomu by vedeli sezónu na Skalke začať skôr ako obyčajne.



Uplynulá sezóna v stredisku bola podľa jeho názoru za posledné roky jedna z najlepších, a to aj napriek tomu, že prírodnému snehu bolo málo. Pomohlo jej práve umelé zasnežovanie, s ktorým začali vo februári. „Aj v komunite bežkárov sme boli veľmi pozitívne hodnotení za to, že sme sa do toho pustili,“ skonštatoval Novodomec s tým, že vďaka umelému zasnežovaniu predĺžili sezónu na Skalke minimálne o mesiac.



Za ďalší úspech považuje aj výšku vybraných finančných prostriedkov za užívanie bežeckých tratí. Vlani v novembri totiž vstúpilo do platnosti nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN) mesta Kremnica, ktoré okrem iného upravuje aj ceny za vstupy na bežecké trate.



Proti zneniu VZN vzniesol námietky prokurátor, no mestské zastupiteľstvo jeho protestu nevyhovelo. „Momentálne je teda v riešení prokurátora, keďže podľa nás sme oprávnení takto vyberať poplatky," podotkol Novodomec s tým, že snahou samosprávy bolo mať oficiálne ukotvené poplatky za užívanie bežeckých trás.



Počas uplynulej sezóny sa mestu podarilo vybrať od bežkárov približne 50.000 eur. „Tieto zdroje budú účelovo použité do bežeckého lyžovania, zveľadenie areálu a trás, a vybudovania systému na zasnežovanie,“ poznamenal primátor. Kým v minulých rokoch sa podľa jeho slov zameriavali najmä na zlepšenie systému parkovania v lokalite, aktuálne pozornosť venujú najmä zlepšeniu poskytovaných služieb.