Kremnické Bane zaviedli poplatok za rozvoj, o bývanie je tu záujem

Kremnické Bane 4. júna (TASR) - V obci Kremnické Bane v okrese Žiar nad Hronom zaviedli nový miestny poplatok za rozvoj vo výške 30 eur za meter štvorcový stavby. Jedným z dôvodov je i záujem o bývanie v obci neďaleko Kremnice, kde sa sťahujú najmä ľudia z väčších miest. Pre TASR to uviedol starosta obce Juraj Vozár.



"V posledných rokoch pociťujeme určitý stavebný boom. Minulý rok sme mali štyri stavebné povolenia, teraz máme na stole ďalšie," skonštatoval starosta. Ako dodal, miestny poplatok za rozvoj chceli zaviesť už dlhšie, hlavnou myšlienkou je dostať do kasy obce s malým rozpočtom viac financií. Prostriedky chcú ďalej využiť najmä na zveľadenie verejných priestorov.



Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za rozvoj v obci Kremnické Bane schválilo obecné zastupiteľstvo v apríli, do platnosti vstúpilo začiatkom mája. Poplatok samospráva stanovila na 30 eur za každý meter štvorcový podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Nariadenie platí pre stavby na bývanie, ako aj objekty určené na poľnohospodárstvo, priemysel či skladovanie. Oslobodení od poplatku sú občania, ktorí majú v obci trvalý pobyt dlhšie ako desať rokov.



Financie získané výberom miestneho poplatku za rozvoj chce samospráva investovať do verejných priestorov. Okrem budovania detských ihrísk či športovísk aj na úpravu verejnej zelene, údržbu miestnych komunikácií, parkovacích plôch a verejného osvetlenia. Výšku výnosu z poplatku bude obec zverejňovať na svojej oficiálnej webovej stránke.