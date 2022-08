Kremnické gagy: Cenu Grand Prix Zlatý gunár získal Orthemis Orchestra

Kremnica 28. augusta (TASR) – Španielsky Orthemis Orchestra získal hlavnú cenu Grand Prix Zlatý gunár za predstavenie Concerto a Tempo d' Umore na 42. ročníku Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2022. Rozhodla o tom Akadémia humoru, ktorej prezidentom bol tento rok populárny český herec Jiří Lábus.



Cenu Zlatý gunár v kategórii divadelné umenie získalo vystúpenie Gagy Stand Up Comedy v podaní štvorice Simona Salátová, Joe Trendy, Tomáš Hudák a Gabriel Žifčák. Cenu za pouličné umenie podľa výroku poroty si odnáša argentínska akrobatka Celeste Zalloechevarria, umeleckým menom Espuma Bruma za peformance rOdandO.



V kategórii výtvarné umenie a karikatúra bol Zlatým gunárom ocenený poľský výtvarník Sebastian Kubica. Cenu Stana Radiča získala knižka Radostná správa dvojice Lasica - Satinský. Radostná správa je druhá a zároveň posledná autorská hra, ktorú stihli uviesť koncom 60. rokov, pred zákazom ich vystupovania.



Tretí festivalový deň v nedeľu 28. augusta patril hlavne deťom, ktoré si mohli vybrať z predstavení Fónka a Tónka z Gramofónie, Paper magic, Ako sa hus vyparádila v podaní Divadla Jána Palárika či rozprávku inšpirovanú detektívnym prostredím dvojice, ktorá si hovorí Nevadivadlo.



Radošinské naivné divadlo patrí k stálym účinkujúcim na tomto festivale. Tento rok "priviezli" do Kremnice inscenáciu Spev kohúta, komédiu Stanislava Štepku zo susedského prostredia. Rodina Bečková sa z mesta prisťahuje na vidiek, kde chce spolu so susedmi žiť spokojný vidiecky život. Darí sa im to dovtedy, kým nezačne nad ránom kikiríkať kohút a rušiť všetko dookola. Inscenácia mala premiéru v novembri minulého roka.



“My sme si na tento festival už zvykli. Najmä sa tešíme sa na tých divákov, ktorí tu prídu, lebo sú to takí vyberaní diváci. Oni vedia, načo idú. Tu idú s istou predstavou, máme vždy veľkú obavu a dosť často sa o tom aj rozprávame, aby sme tú obavu naplnili skutkom, aby to večer fungovalo. A keď to funguje, máme z toho radosť. Z našej strany sme preto robili všetko a myslím že aj z druhej strany nám dávali najavo, že sme na správnom mieste,“ uviedol pre TASR šéf Radošincov Stanislav Štepka.



“Dali sme si tento rok ťažké sústo, 117 predstavení na tri dni, je to vyťažené logisticky aj obsahovo. Dúfam že môžem povedať, že sme to zvládli, aj počasie poslúchalo. Mám pocit, že je to jeden z tých úspešných ročníkov aj vzhľadom na počet divákov aj počet účinkujúcich, máme ich cez tristo. Vnímam to veľmi pozitívne, a to, že diváci sa k nám vracajú, nabaľujú sa, rastie ich počet, je to presne vysvedčenie, čo si tento festival zaslúži a čo je ocenením našej ročnej práce,“ povedal pre TASR producent festivalu Pavol Kelley.