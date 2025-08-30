< sekcia Regióny
Kremnické gagy udelili Cenu Stana Radiča Valerii Schulczovej
Režisérka a scenáristka Valeria Schulczová si cenu prevzala z rúk Ivety Radičovej.
Autor TASR
Kremnica 30. augusta (TASR) - Kremnické gagy udelili Cenu Stana Radiča Valerii Schulczovej. Na festivale, ktorý prebieha od štvrtka 28. augusta, Akadémia humoru udelí ešte cenu Grand Prix, ceny v jednotlivých žánrových kategóriách a Trafenú hus.
Režisérka a scenáristka Valeria Schulczová si cenu prevzala z rúk Ivety Radičovej. Ocenená bola za sériu výnimočných scénických čítaní, ktoré napísala a režírovala pre Divadlo P. O. Hviezdoslava. Divadlo nimi pravidelne reagovalo na absurdnosť politického diania na Slovensku. Témami scénických čítaní boli deštrukcia kultúrnych inštitúcií, devastácia prírody, strata hodnôt, šikana odborníkov, šírenie nenávisti súčasnými politikmi a mnohé iné.
Na objednávku Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy, ktorý sa koná do nedele 31. augusta, vznikol špeciálny diel s výberom toho najlepšieho, čo sa v slovenskej politike udialo za posledný rok, ale aj s čerstvým zberom z „uhorkovej sezóny“ 2025. V piatok 29. augusta si mohli návštevníci festivalu pozrieť scénické čítanie s názvom Rozprávky o stave demokracie o absurdite, ktorá sa ťažko žije, ale stále sa na nej dá výborne zabaviť.
Režisérka a scenáristka Valeria Schulczová si cenu prevzala z rúk Ivety Radičovej. Ocenená bola za sériu výnimočných scénických čítaní, ktoré napísala a režírovala pre Divadlo P. O. Hviezdoslava. Divadlo nimi pravidelne reagovalo na absurdnosť politického diania na Slovensku. Témami scénických čítaní boli deštrukcia kultúrnych inštitúcií, devastácia prírody, strata hodnôt, šikana odborníkov, šírenie nenávisti súčasnými politikmi a mnohé iné.
Na objednávku Európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy, ktorý sa koná do nedele 31. augusta, vznikol špeciálny diel s výberom toho najlepšieho, čo sa v slovenskej politike udialo za posledný rok, ale aj s čerstvým zberom z „uhorkovej sezóny“ 2025. V piatok 29. augusta si mohli návštevníci festivalu pozrieť scénické čítanie s názvom Rozprávky o stave demokracie o absurdite, ktorá sa ťažko žije, ale stále sa na nej dá výborne zabaviť.