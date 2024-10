Kremnickí záhradkári mali lepšiu úrodu ovocia a zeleniny ako vlani

Kremnica 7. októbra (TASR) - Záhradkári z Kremnice a jej blízkeho okolia mali tento rok lepšiu úrodu ovocia a zeleniny ako v minulom roku. Aj keď bolo podľa predsedu Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov Kremnica Miroslava Fialu vegetačné obdobie pre rýchly príchod tepla zhruba o mesiac posunuté, úrodu to negatívne neovplyvnilo.



"Úroda oproti minulému roku je podstatne lepšia, aj keď sme mali obdobie sucha. Jablká nám dozreli, ale mali málo vody, tak nám začali padať, našťastie potom prišli dažde, tak sa to potom ako-tak zachránilo," poznamenal Fiala pre TASR s tým, že niektorí tunajší záhradkári mali veľmi peknú úrodu.



Opakom bol vlaňajší rok, keď sa veľa ovocia v Kremnici neurodilo. To malo vplyv aj na to, že pre nízky počet záujemcov o pálenie destilátov zo strany záhradkárov počas minulej zimy pestovateľskú pálenicu nespustili. Fiala dúfa, že tento rok bude situácia iná a sezónu otvoria.



"Od 1. októbra sme otvorili prihlasovanie na pálenie. Mletie a lisovanie ovocia sme už niektoré aj vykonávali, tam už mesiac fungujeme," priblížil Fiala. S páleničiarskou sezónou začínajú podľa jeho slov zvyčajne v novembri a končia v marci. "Neviem ešte povedať, aká bude sezóna, ale ľudia už sa pýtali. Vyzerá to tak, že by sme to mohli tento rok aj spustiť," poznamenal.