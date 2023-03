Kremnickým policajtom sa podarilo zachrániť dva ľudské životy

Kremnica 20. marca (TASR) - Príslušníci Mestskej polície v Kremnici zachránili v uplynulých dňoch dva ľudské životy. Pomôcť sa im podarilo mužovi v bezvedomí i žene, ktorá chcela spáchať samovraždu. Na svojej oficiálnej webovej stránke o tom informuje samospráva.



V prvom prípade mestskí policajti kontrolovali muža, ktorého jeho susedia už dlhšie nevideli vychádzať z domu. Keďže muž neotváral a pre podozrenie, že občan môže mať vážne zdravotné problémy, vnikli mestskí policajti do bytu násilím.



"Muža našli v bezvedomí a okamžite volali rýchlu zdravotnícku pomoc, ktorá pacienta vo vážnom zdravotnom stave previezla do nemocnice," priblížilo mesto.



V druhom prípade mestskí policajti pomáhali žene, ktorá chcela na železničnej stanici v Kremnici spáchať samovraždu. "V takýchto prípadoch treba postupovať veľmi citlivo a empaticky. Po dlhom rozhovore so ženou sa nám podarilo zvrátiť jej rozhodnutie," uviedol náčelník mestskej polície Roman Brhlík s tým, že ženu si do opatery prevzali odborníci.