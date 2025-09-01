< sekcia Regióny
Kremnickým unikátom je Ulička slávnych nosov
Je už 20 rokov súčasťou Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy.
Autor TASR
Kremnica 1. septembra (TASR) - V centre Kremnice nad hlavným Štefánikovým námestím sa nachádza Ulička slávnych nosov. Je akousi pripomienkou toho, aby humor a satira prinášali ľuďom smiech, radosť a nie plač. Je už 20 rokov súčasťou Medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy.
Názov Ulička slávnych nosov vymyslel Stano Radič. Mala byť paródiou Hollywoodu, no zároveň to mal byť akýsi celkom vážny humoristický panteón. Svoju históriu začala písať v roku 2004 v rámci 24. ročníka festivalu. Odvtedy organizátori festivalu Kremnických gagov odhalia na každom ročníku festivalu plastiku tváre významnej osobnosti - slovenského umelca, ktorý počas svojho života rozdával veselosť a dobrý humor. Ulička púta veľkú pozornosť a každoročne si tam príde zaspomínať na slovenských umelcov množstvo návštevníkov.
Prvou plastikou v uličke bol nos Júliusa Satinského. Svoje nosy, ako aj celé tváre tu okrem neho majú napríklad aj Jaroslav Filip, Stanislav Radič, Marián Kochanský, Katarína Kolníková, Jozef Kroner, Marián Zednikovič či Ján Roháč.
„Nápad na Uličku slávnych nosov je také spojenie dvoch ľudí, Stana Radiča a mňa. Keď chceli gagy zrušiť, tak sme na kopec Gróbňa nad Kremnicou nainštalovali veľký nápis Gagyvúd. Nechceli sme, aby tam boli otlačené ruky ako v Hollywoode. Stano povedal, že my robíme humor len po pás. Za 12 minút bol potom vymyslený názov, že Ulička slávnych nosov,“ povedal pre TASR riaditeľ festivalu Roman Vykysalý.
„Prvý mal byť pán Satinský a chceli sme, aby každý tam odhaľoval sám seba. Pán Satinský, žiaľ, zomrel, tak nám to on preklopil do toho pietneho poňatia, čo má tiež význam. Zisťovali sme, či nie sú niekde také pietne miesta, hlavne pre humoristov alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú humorom. Nie je nikde,” dodal Vykysalý.
Názov Ulička slávnych nosov vymyslel Stano Radič. Mala byť paródiou Hollywoodu, no zároveň to mal byť akýsi celkom vážny humoristický panteón. Svoju históriu začala písať v roku 2004 v rámci 24. ročníka festivalu. Odvtedy organizátori festivalu Kremnických gagov odhalia na každom ročníku festivalu plastiku tváre významnej osobnosti - slovenského umelca, ktorý počas svojho života rozdával veselosť a dobrý humor. Ulička púta veľkú pozornosť a každoročne si tam príde zaspomínať na slovenských umelcov množstvo návštevníkov.
Prvou plastikou v uličke bol nos Júliusa Satinského. Svoje nosy, ako aj celé tváre tu okrem neho majú napríklad aj Jaroslav Filip, Stanislav Radič, Marián Kochanský, Katarína Kolníková, Jozef Kroner, Marián Zednikovič či Ján Roháč.
„Nápad na Uličku slávnych nosov je také spojenie dvoch ľudí, Stana Radiča a mňa. Keď chceli gagy zrušiť, tak sme na kopec Gróbňa nad Kremnicou nainštalovali veľký nápis Gagyvúd. Nechceli sme, aby tam boli otlačené ruky ako v Hollywoode. Stano povedal, že my robíme humor len po pás. Za 12 minút bol potom vymyslený názov, že Ulička slávnych nosov,“ povedal pre TASR riaditeľ festivalu Roman Vykysalý.
„Prvý mal byť pán Satinský a chceli sme, aby každý tam odhaľoval sám seba. Pán Satinský, žiaľ, zomrel, tak nám to on preklopil do toho pietneho poňatia, čo má tiež význam. Zisťovali sme, či nie sú niekde také pietne miesta, hlavne pre humoristov alebo ľudí, ktorí sa zaoberajú humorom. Nie je nikde,” dodal Vykysalý.