< sekcia Regióny
Kremnicu čakajú dva dni plné tradícií a kultúry
V piatok sa Dni mesta ponesú v duchu Baníckeho dňa, ktorý začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety.
Autor TASR
Kremnica 24. júla (TASR) - Kremnicu čakajú dva dni plné tradícií, dobrej zábavy a remeselnej zručnosti. Od piatka do soboty (25. 7.) sa v historickom centre mesta konajú Dni mesta Kremnica. TASR o tom informovala koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.
V piatok sa Dni mesta ponesú v duchu Baníckeho dňa, ktorý začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety. Po nej bude nasledovať sprievod mestom na Štefánikovo námestie, kde bude hlavné pódium pre oba festivalové dni. Po príhovoroch primátora mesta a hostí bude pokračovať Banícky deň kultúrnym programom. V tento deň bude už od 11.00 h po meste premávať aj vláčik - prázdninový expres. Záverečnou bodkou za Baníckym dňom bude Anna bál v areáli lesíka Ludovika.
Podľa primátora Martina Novodomca sú každoročne Dni mesta prezentáciou toho najkrajšieho a najzaujímavejšieho, čím mesto žije. „Počas dvoch dní sa snažíme obyvateľom aj návštevníkom mesta ponúknuť kus baníckej tradície, jarmočného remesla a všetko to obohatiť zaujímavým a atraktívnym kultúrnym programom,“ podotkol. Významnou časťou je podľa jeho slov práve piatkový sprievod mestom na čele s Kremnickým baníckym spolkom, ku ktorému sa pridávajú aj ostatné spolky a združenia v meste. Vyjadrujú tým vzťah k tradíciám, no zároveň sú ukážkou bohatého komunitného života v meste.
Sobota sa bude niesť v znamení 35. ročníka Kremnického jarmoku, kde nebudú chýbať remeselníci, gastrozóna či detská zóna. Riaditeľka Kultúrneho a informačného centra Zuzana Tileschová podotkla, že počas soboty sa budú prezentovať aj partnerské mestá Kremnice - maďarská Várpalota a česká Kutná Hora. „Kým Kutná Hora sa bude prezentovať prostredníctvom lokálnych produktov a výrobkov v stánku, dychovka z Várpaloty návštevníkom jarmoku na pódiu zahrá viac či menej známe skladby zo svojho repertoáru,“ dodala. Počas celého dňa bude súčasne pripravený bohatý kultúrny a spoločenský program na hlavnom pódiu.
Náčelník mestskej polície (MsP) Roman Brhlík v súvislosti s konaním podujatia upozornil, že v meste budú počas oboch dní platiť viaceré dopravné obmedzenia. Týkať sa budú najmä Štefánikovho námestia. Keďže bude počas dňa cez mesto jazdiť turistický vláčik, upozornil vodičov na zvýšenú opatrnosť. Parkovanie bude možné na Zámockom námestí, klasických mestských parkoviskách a na ceste I/65 smer Martin, kde bude vodičov usmerňovať parkovacia služba a príslušníci MsP.
V piatok sa Dni mesta ponesú v duchu Baníckeho dňa, ktorý začne o 16.30 h baníckou svätou omšou v kostole sv. Alžbety. Po nej bude nasledovať sprievod mestom na Štefánikovo námestie, kde bude hlavné pódium pre oba festivalové dni. Po príhovoroch primátora mesta a hostí bude pokračovať Banícky deň kultúrnym programom. V tento deň bude už od 11.00 h po meste premávať aj vláčik - prázdninový expres. Záverečnou bodkou za Baníckym dňom bude Anna bál v areáli lesíka Ludovika.
Podľa primátora Martina Novodomca sú každoročne Dni mesta prezentáciou toho najkrajšieho a najzaujímavejšieho, čím mesto žije. „Počas dvoch dní sa snažíme obyvateľom aj návštevníkom mesta ponúknuť kus baníckej tradície, jarmočného remesla a všetko to obohatiť zaujímavým a atraktívnym kultúrnym programom,“ podotkol. Významnou časťou je podľa jeho slov práve piatkový sprievod mestom na čele s Kremnickým baníckym spolkom, ku ktorému sa pridávajú aj ostatné spolky a združenia v meste. Vyjadrujú tým vzťah k tradíciám, no zároveň sú ukážkou bohatého komunitného života v meste.
Sobota sa bude niesť v znamení 35. ročníka Kremnického jarmoku, kde nebudú chýbať remeselníci, gastrozóna či detská zóna. Riaditeľka Kultúrneho a informačného centra Zuzana Tileschová podotkla, že počas soboty sa budú prezentovať aj partnerské mestá Kremnice - maďarská Várpalota a česká Kutná Hora. „Kým Kutná Hora sa bude prezentovať prostredníctvom lokálnych produktov a výrobkov v stánku, dychovka z Várpaloty návštevníkom jarmoku na pódiu zahrá viac či menej známe skladby zo svojho repertoáru,“ dodala. Počas celého dňa bude súčasne pripravený bohatý kultúrny a spoločenský program na hlavnom pódiu.
Náčelník mestskej polície (MsP) Roman Brhlík v súvislosti s konaním podujatia upozornil, že v meste budú počas oboch dní platiť viaceré dopravné obmedzenia. Týkať sa budú najmä Štefánikovho námestia. Keďže bude počas dňa cez mesto jazdiť turistický vláčik, upozornil vodičov na zvýšenú opatrnosť. Parkovanie bude možné na Zámockom námestí, klasických mestských parkoviskách a na ceste I/65 smer Martin, kde bude vodičov usmerňovať parkovacia služba a príslušníci MsP.