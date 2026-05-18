Pondelok 18. máj 2026
Kričal, že v byte je bomba: Obvinili ho zo šírenia poplašnej správy

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

V sobotu podvečer bola policajná hliadka vyslaná k prevereniu oznámenia.

Autor TASR
Levoča 18. mája (TASR) - Z trestného činu šírenia poplašnej správy vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Poprade obvinil 47-ročného muža v súvislosti so sobotňajším (16. 5.) incidentom v obci Domaňovce v okrese Levoča. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ako povedala, v sobotu podvečer bola policajná hliadka vyslaná k prevereniu oznámenia. „Bolo oznámené, že v jednom z bytov v bytovom dome počuť nadmerný hluk a krik. Hliadka po príchode vykonávala potrebné úkony smerujúce k prevereniu oznámenia, pričom jedna z prítomných osôb začala kričať, že v byte je bomba,“ uviedla Ligdayová.

Policajti podľa jej slov okamžite vykonali na mieste potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu života, zdravia a majetku. „Bola vykonaná pyrotechnická prehliadka bytového domu, výsledok bol negatívny,“ skonštatovala Ligdayová.

Podozrivého 47-ročného miestneho muža zadržali, po vykonaní potrebných procesných úkonov ho obvinili zo spomínaného trestného činu.
