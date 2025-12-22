Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kriminalisti odhalili ďalšiu distribúciu drog v Dubnici nad Váhom

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Trenčiansky kraj

Polícia v rámci vyšetrovania v decembri vykonala viaceré procesné úkony vrátane osobnej prehliadky, domových prehliadok a tiež prehliadky iných priestorov.

Autor TASR
Dubnica nad Váhom 22. decembra (TASR) - Kriminalisti odhalili ďalšiu distribúciu drog v Dubnici nad Váhom. Policajný vyšetrovateľ v tejto súvislosti obvinil 43-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou, mal predávať pervitín ďalším osobám. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

„Obvinený si mal počas tohto roka neoprávnene zadovažovať a prechovávať u seba psychotropnú látku metamfetamín - pervitín pre vlastnú potrebu, ale aj s cieľom jej ďalšej distribúcie,“ uviedli policajti.



Muž mal drogu po získaní podľa nich deliť, dávkovať a následne ju po predchádzajúcom telefonickom dohovore alebo prostredníctvom komunikácie na sociálnych sieťach neoprávnene distribuovať a predávať ďalším osobám.

Polícia v rámci vyšetrovania v decembri vykonala viaceré procesné úkony vrátane osobnej prehliadky, domových prehliadok a tiež prehliadky iných priestorov. „Počas úkonov kriminalisti zaistili okrem iného látku s obsahom metamfetamínu s hmotnosťou viac ako 78 gramov, ako aj ďalšie predmety a stopy súvisiace s drogovou trestnou činnosťou,“ konkretizovala polícia s tým, že naďalej vykonáva potrebné procesné úkony v trestnom konaní.

Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.
