Kriminalisti z Partizánskeho zadržali mladíkov s marihuanou

Partizánske 5. marca (TASR) - Kriminalisti z Partizánskeho zadržali dvoch mladíkov, ktorí u seba prechovávali marihuanu. Jeden sa pri obmedzovaní osobnej slobody pokúsil policajtom ujsť. Dvadsaťštyriročný Patrik z Partizánskeho a 26-ročný Michal z okresu Partizánske už čelia obvineniu zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. TASR o tom v utorok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.



"Obaja obvinení od presne nezisteného času až do 25. februára u seba prechovávali omamnú a psychotropnú látku s obsahom tetrahydrokanabinolu. Kriminalisti z Partizánskeho im v obci Malé Uherce obmedzili osobnú slobodu a u každého našli desať obvykle jednorazových dávok drogy. Jeden z dvojice sa pokúsil policajtom ujsť a pri úteku odhodil nádobu s marihuanou. Policajt ho však dobehol a zadržal," uviedla Antalová.



U oboch obvinených podľa nej policajti po predchádzajúcom súhlase prokurátora vykonali prehliadku iných priestorov a pozemkov. "U Michala policajti pri prehliadke garáže našli a zaistili sušený rastlinný materiál rodu cannabis s hmotnosťou 8,474 gramu, z množstva ktorého by bolo možné pripraviť 30 obvyklých jednorazových dávok drogy. U Patrika policajti našli a zaistili v osobnom motorovom vozidle plastovú nádobu a vrecúška s obsahom zelenej sušenej látky rastlinného pôvodu. Zaistený materiál bol zaslaný na skúmanie, pričom predbežná expertíza potvrdila, že ide o marihuanu, z množstva ktorej by sa dalo pripraviť 300 obvyklých jednorazových dávok drogy," doplnila.



Po vykonaní potrebných procesných úkonov boli obaja obvinení umiestnení do policajnej cely. Vyšetrovateľ spracoval podnet na ich vzatie do väzby, o ktorom rozhodoval sudca Okresného súdu v Partizánskom. "Obom mladíkom v zmysle trestného zákona hrozí trest odňatia slobody na tri roky až desať rokov," dodala Antalová.