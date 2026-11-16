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ÚSPEŠNÝ POLICAJNÝ ZÁSAH: Dvojica mala pri sebe drogy a 25 telefónov
Na muža bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, žena je stíhaná na slobode.
Autor TASR
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Poprad 16. novembra (TASR) - Kriminalisti zaistili v Poprade zakázané látky a obvineniu aktuálne čelia dvaja ľudia. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky zastavili ešte v stredu (11. 11.) motorové vozidlo, ktoré bolo v pátraní.
„Nachádzali sa v ňom 29-ročný muž a 27-ročná žena, obaja z okresu Poprad. Keďže popradskí kriminalisti disponovali informáciami, že vo vozidle by sa mohlo nachádzať väčšie množstvo zakázaných látok, obom osobám bola obmedzená osobná sloboda,“ uviedla polícia.
Počas následných osobných prehliadok a prehliadky vozidla policajti zaistili väčšie množstvo predmetov s bielou kryštalickou látkou a zelenou rastlinnou sušinou, ako aj ďalších predmetov súvisiacich s drogovou trestnou činnosťou. Okrem toho zaistili aj 25 používaných mobilných telefónov rôznych značiek a štyri notebooky súvisiace s ekonomickou trestnou činnosťou.
„Popradský vyšetrovateľ následne vzniesol obvinenie voči žene za zločin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky a voči mužovi za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Na muža bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, žena je stíhaná na slobode,“ dodala polícia s tým, že vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Vzhľadom na jeho aktuálny priebeh zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie.
„Nachádzali sa v ňom 29-ročný muž a 27-ročná žena, obaja z okresu Poprad. Keďže popradskí kriminalisti disponovali informáciami, že vo vozidle by sa mohlo nachádzať väčšie množstvo zakázaných látok, obom osobám bola obmedzená osobná sloboda,“ uviedla polícia.
Počas následných osobných prehliadok a prehliadky vozidla policajti zaistili väčšie množstvo predmetov s bielou kryštalickou látkou a zelenou rastlinnou sušinou, ako aj ďalších predmetov súvisiacich s drogovou trestnou činnosťou. Okrem toho zaistili aj 25 používaných mobilných telefónov rôznych značiek a štyri notebooky súvisiace s ekonomickou trestnou činnosťou.
„Popradský vyšetrovateľ následne vzniesol obvinenie voči žene za zločin neoprávneného prechovávania omamnej a psychotropnej látky a voči mužovi za zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Na muža bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, žena je stíhaná na slobode,“ dodala polícia s tým, že vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje. Vzhľadom na jeho aktuálny priebeh zatiaľ nie je možné poskytnúť bližšie informácie.