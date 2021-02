Kriminalitu v Bratislavskom kraji v roku 2020 ovplyvnila pandémia

Bratislava 26. februára (TASR) – Pandémia nového koronavírusu ovplyvnila vývoj trestnej činnosti v Bratislavskom kraji v roku 2020. Policajti zaznamenali celkom 9620 trestných činov, čo je v porovnaní s rokom 2019 pokles o 444 trestných činov. Celkový vývoj kriminality v Bratislavskom kraji má aj naďalej klesajúcu krivku, polícia to preto hodnotní pozitívne. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Lucia Mihalíková.



V prípade násilnej kriminality, kam napríklad patrí trestný čin vraždy, lúpeže, ublíženia na zdraví, vydieranie, nebezpečné vyhrážanie i nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, zaznamenali v minulom roku policajti 579 násilných trestných činov. V porovnaní s rokom 2019 ide o 35 trestných činov menej.



Jedným z násilných trestných činov, ktorý bratislavskí krajskí kriminalisti vyšetrovali, bol obzvlášť závažný zločin vraždy 37-ročnej ženy z 26. februára 2020 v jednom byte na Gagarinovej ulici v druhom bratislavskom okrese. "Vyšetrovateľ z tohto zločinu obvinil 39 - ročného Mareka z Bratislavy. Obvinený mal žene spôsobiť väčšie množstvo bodno–rezných zranení, následkom ktorým podľahla. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet pre prokurátora k návrhu na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby," spresnila Mihalíková.



Pri mravnostnej kriminalite, kam patrí kupliarstvo, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, znásilnenie, detská pornografia či obchodovanie s ľuďmi, bolo v Bratislavskom kraji v roku 2020 zaznamenaných 104 trestných činov. Za rovnaké obdobie v roku 2019 bola štatistika mravnostnej kriminality na úrovni 127 skutkov. Ide teda o pokles o 23 prípadov, ktorý zaznamenali policajti v roku 2020. "Majetková trestná činnosť aj v roku 2020 tvorila podstatnú časť 47,74 percenta z celkového nápadu trestnej činnosti zaznamenanej na území Bratislavského kraja," poznamenala Mihalíková s tým, že aj tu zaznamenali pokles, a to o 145 prípadov menej oproti roku 2019.