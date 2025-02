Kritickú situáciu pri vstupe do Bytče môže vyriešiť kruhová križovatka

Bytča 19. februára (TASR) - Bytčianska radnica sa snaží riešiť kritickú dopravnú situáciu na križovatke ciest I/10 a II/507 pri vstupe do mesta. Podľa primátora Miroslava Minárčika vlaňajšie otvorenie neďalekého obchodného centra spôsobilo výrazný nárast dopravného zaťaženia v danej lokalite, čo vedie k častejším kolónam a vyššej nehodovosti.



"Situáciu zhoršuje aj absencia kruhovej križovatky, ktorú developer obchodného centra nevybudoval. Dôsledkom je presun dopravy do centra mesta a meškanie spojov verejnej dopravy," uviedol Minárčik. Jeho slová na februárovom stretnutí s predstaviteľmi polície, ministerstva dopravy a Slovenskej správy ciest (SSC) potvrdil aj Ivan Gabaj z krajského inšpektorátu v Žiline. Podľa neho na križovatke evidujú zvýšený počet nehôd a v poslednom období dokonca s vážnejšími následkami.



Riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest SSC Žilina Ivan Brečka skonštatoval, že plánovaná výstavba okružnej križovatky na ceste I/10 v Bytči vstupuje do záverečných fáz projektovej prípravy. Súbežne sa plánuje rekonštrukcia neďalekého mosta, pričom oba projekty by sa mohli realizovať v horizonte dvoch rokov.



"Je nevyhnutné zosúladiť oba projekty, aby sa minimalizoval dosah na dopravu. Financovanie mosta by malo byť zabezpečené z PPP projektov, zatiaľ čo na výstavbu okružnej križovatky bude potrebné nájsť ďalšie zdroje," upozornil štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.



Rokovanie sa dotklo aj otázky organizácie dopravy počas realizácie investičných zámerov. Zástupcovia polície navrhli využitie semaforov a regulácie dopravy v exponovaných časoch, aby bola zachovaná plynulosť premávky. Predstavitelia mesta a okolitých obcí sa zároveň zhodli na potrebe pripraviť obchádzkové trasy a koordinovať ich s dotknutými obcami.