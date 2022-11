Kritickú situáciu s vodou majú v Zubáku vyriešiť tri nové pramene

Zubák 8. novembra (TASR) – V podhorskej obci Zubák v Púchovskom okrese je nedostatok pitnej vody. Obec ju priváža do rezervoáru cisternou. Problémy sa začali v tomto roku a situácia sa nezlepšila ani na jeseň. V obci vyhlásili už pred niekoľkými mesiacmi mimoriadnu situáciu. Informoval o tom starosta obce Pavol Gelo.



"V obci sa denne spotrebuje asi o 11 kubických metrov vody viac, ako je prítok do rezervoára. Počas víkendu je spotreba až dvojnásobná. Vodu do rezervoára dovážame od Považskej vodárenskej spoločnosti cisternou dva- až trikrát za týždeň," skonštatoval starosta s tým, že vďaka dovozu nezostala obec ani raz bez vody.



Náklady na dovoz vody boli pre obec vysoké, situácia sa zlepšila po tom, ako im cisternové vozidlo poskytla Správa štátnych hmotných rezerv SR, ktorá im ju požičala do 15. novembra. Obec zareagovala na nedostatok vody navŕtaním troch nových studní.



"Momentálne pripravujeme podklady pre Ministerstvo životného prostredia SR na povolenie odberu spodnej vody. Pripravuje sa projektová dokumentácia, aby sme mohli podzemné zdroje vody využiť a pripojiť ich k vodovodnej sieti," zdôraznil Gelo.



Výdatnosť prítoku vody do rezervoára je podľa neho momentálne 0,38 litra za sekundu, po pripojení nových prameňov by sa mala zvýšiť o 0,70 litra za sekundu.