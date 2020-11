Kritizovaná stavba pod Mostom SNP v Bratislave sa stáva minulosťou

Bratislava 19. novembra (TASR) – Kritizovaná stavba pod bratislavským Mostom SNP, na petržalskom brehu Dunaja, sa stáva minulosťou. Prevádzkovateľ reštaurácie i vyhliadky UFO začal v stredu (18. 11.) s odstraňovaním nepovolenej stavby vstupného objektu. Informuje o tom primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.



"Hovoril som, že vstupný objekt, ktorého drevený skelet ste mohli vidieť na petržalskej strane, v tejto podobe na toto miesto jednoznačne nepatrí. Po nastúpení do úradu začali kolegovia s nájomcom rokovať o nahradení stavby vhodným vstupným objektom, ktorý tejto národnej kultúrnej pamiatke prináleží," poznamenáva Vallo.



Nové architektonické riešenie nástupu do priestorov na vrchu mostného pylónu bude hlavné mesto hľadať architektonickou súťažou návrhov. Súťaž pripravuje Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). "Vzhľadom na to, že Most SNP je národnou kultúrnou pamiatkou, pri príprave súťažných podkladov spolupracuje s orgánom štátnej pamiatkovej ochrany (Krajským pamiatkovým úradom Bratislava)," poznamenáva Vallo.



Bratislavský magistrát pritom už vlani avizoval, že požiada stavebníka, aby vypracoval a predložil nový architektonický návrh. Ten má byť minimalistickým zásahom do architektúry Mosta SNP a kompozične musí rešpektovať jeho hmotové a tvarové riešenie v súlade s kritériami, ktoré sú v platnej nájomnej zmluve.



Na nástupnom priestore do reštaurácie UFO na Moste SNP realizovala v roku 2018 firma Zemegula, ktorá prevádzkuje reštauráciu i vyhliadku UFO, časť prác s cieľom odstránenia havarijného stavu časti objektu mosta. Na tie v januári 2018 stavebný úrad vydal predbežné povolenie na začatie prác. "Avšak štátny stavebný dozor zistil, že práce boli vykonávané nad rámec havarijného stavu a že zámerom stavebníka bolo vybudovať pod mostom cyklistické a turistické centrum," uviedol na jar 2019 petržalský miestny úrad. Stavebník totiž v roku 2018 odstránil hlavné a bočné schodiská vedúce na Most SNP (na petržalskej strane) vrátane nástupnej plošiny a zrealizoval novú konštrukciu ako základ na dvojpodlažnú stavbu.



Podľa úradu však tento zväčšený rozsah potrebných opráv havarijného stavu stavebnému úradu neohlásil a ani nepožiadal o ich povolenie. Práce na stavbe boli po kritike verejnosti v máji 2018 zastavené a čakalo sa na rozhodnutie úradov. Na petržalskej strane pod Mostom SNP sa tak nachádzal rozostavaný dreveno-kovový skelet.