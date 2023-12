Bežci sa môžu cez internet registrovať na Trojkráľový beh v Kriváni

Kriváň 11. decembra (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor v Kriváni v Detvianskom okrese pripravuje 5. ročník Trojkráľového behu obcou. Športové podujatie bude začiatkom nového roka a pre záujemcov v súčasnosti spustili registráciu cez internet. TASR to za organizátorov potvrdil Jozef Suja.



Ako ďalej uviedol, beh bude 6. januára 2024 a zraz bude pred Obecným úradom v Kriváni. "Účastníkov čakajú rôzne kategórie, čím zabezpečíme, že každý bežec nájde svoje miesto v súťaži," objasnil s tým, že pre deti do šiestich rokov pripravujú špeciálnu kategóriu. Každý bežec od šiestich rokov dostane registračný balíček, ktorý bude obsahovať aj občerstvenie. "Tým zabezpečíme, že každý bude mať dostatok energie na trasu. A aby sme uľahčili sledovanie vlastného výkonu, beh budeme monitorovať časomierou a pomocou čipov," spresnil.



Trať pre dospelých bežcov bude merať 8200 metrov a bude to okruh okolo obce Kriváň po asfalte i po lúke. Pre deti do 15 rokov pripravujú 1130-metrovú trať po asfalte. Dodal, že okrem behania bude aj súťažná disciplína v chôdzi s paličkami okolo Kriváňa, trasa bude merať 5650 metrov. "Vítaní sú ženy i muži všetkých vekových kategórií, A aj tí, ktorí uprednostňujú túto športovú aktivitu bez použitia palíc. Zúčastniť sa môžu aj bez nich," povedal Suja.



Na trojkráľovom behu obcou Kriváň sa vlani zúčastnilo 113 dospelých bežcov a 63 detí, čo je spolu 176 účastníkov. Ako prvý dobehol do cieľa 26-ročný bežec Matej zo Zvolenskej Slatiny. Ten trénuje v rámci detvianskeho športového klubu, ktorý združuje bežcov viacerých vekových kategórií. Do cieľa dobehol za necelých 30 minút. Trať pre dospelých vlani merala 8,1 kilometra.