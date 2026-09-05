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Kriváň bude cieľom 31. medzinárodného vojenského výstupu
Odchod účastníkov na Kriváň, ktorého vrchol sa nachádza vo výške 2494 metrov nad morom, je zo Štrbského Plesa do 8.00 h.
Autor TASR
Vysoké Tatry 5. septembra (TASR) - Zväz vojakov Slovenskej republiky v spolupráci s Veliteľstvom síl pre špeciálne operácie organizuje v sobotu 31. medzinárodný vojenský výstup na Kriváň. Podujatie je určené profesionálnym vojakom, vojenským veteránom, ich rodinným príslušníkom aj turistickej verejnosti. Ozbrojené sily Slovenskej republiky (OS SR) o tom informujú na sociálnej sieti.
Odchod účastníkov na Kriváň, ktorého vrchol sa nachádza vo výške 2494 metrov nad morom, je zo Štrbského Plesa do 8.00 h.
Organizátori upozorňujú účastníkov, aby obuv a oblečenie prispôsobili podmienkam vo Vysokých Tatrách. Každý účastník musí mať zároveň uzatvorené poistenie na vlastné náklady.
Účastníci výstupu dostanú na vrchole účastnícky list s vrcholovou pečiatkou. V areáli Štrbského Plesa bude k dispozícii aj korešpondenčný lístok s možnosťou odoslania Slovenskou poštou.
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva obrany SR.
Odchod účastníkov na Kriváň, ktorého vrchol sa nachádza vo výške 2494 metrov nad morom, je zo Štrbského Plesa do 8.00 h.
Organizátori upozorňujú účastníkov, aby obuv a oblečenie prispôsobili podmienkam vo Vysokých Tatrách. Každý účastník musí mať zároveň uzatvorené poistenie na vlastné náklady.
Účastníci výstupu dostanú na vrchole účastnícky list s vrcholovou pečiatkou. V areáli Štrbského Plesa bude k dispozícii aj korešpondenčný lístok s možnosťou odoslania Slovenskou poštou.
Podujatie sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva obrany SR.