Dobrovoľní hasiči obce Kriváň majú nové vozidlo
Vozidlo má päť rokov a je použité.
Autor TASR
Kriváň 9. apríla (TASR) - Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) obce Kriváň v Detvianskom okrese môže pri zásahoch využívať nové hasičské vozidlo. Vo štvrtok im ho pred obecným úradom odovzdala štátna tajomníčka Ministerstva vnútra SR Lucia Kurilovská.
Spresnila, že auto Iveco Daily je vybavené všetkým, čo príslušníci DHZ potrebujú na zásah. Vozidlo má päť rokov a je použité. „Vždy, keď profesionálni hasiči už určitú techniku nepotrebujú a vyraďujú, snažíme sa, aby putovala do ďalších dobrých rúk,“ objasnila. Podotkla, že dobrovoľné hasičské zbory si takéto vozidlá nielen zaslúžia, ale ich aj potrebujú. Nová technika pomôže pod Poľanou pri rýchlej a účinnej pomoci pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach.
Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Kriváň Jozef Suja dodal, že auto ich posunie dopredu v rámci akcieschopnosti. „Na vozidlo sme čakali desať rokov, od obnovenia DHZ. Znamená to pre nás veľmi veľa, pretože sme nemali na čom vykonávať činnosť,“ povedal. Doteraz miestni hasiči disponovali protipovodňovým vozíkom.
Ako ďalej uviedol, zbor má v súčasnosti v zásahovej jednotke 18 vycvičených členov. Tradícia dobrovoľných hasičov bola v Kriváni po roku 1950, neskôr však tento zbor zanikol. Doplnil, že DHZ má aj ďalších členov, ktorí sa v Kriváni starajú o kultúru, šport a aj spoločenské akcie. V súčasnosti organizujú Trojkráľový beh obcou Kriváň, hasičský vianočný punč, stavanie a váľanie mája i hasičský ples. V obci majú aj svoju hasičskú zbrojnicu. „Obnovená je však iba z vonkajšej strany, vo vnútri pracujeme na jej rekonštrukcii. Všetko robíme sami,“ reagoval Suja.
Podľa neho najväčšou záchrannou akciou hasičov v posledných rokoch bol požiar hospodárskej budovy v Kriváni. „V tom čase nám technika chýbala. Napriek tomu sme sa však na tomto zásahu zúčastnili v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky a dobrovoľnými hasičmi zo susedných obcí,“ poznamenal.
Spresnila, že auto Iveco Daily je vybavené všetkým, čo príslušníci DHZ potrebujú na zásah. Vozidlo má päť rokov a je použité. „Vždy, keď profesionálni hasiči už určitú techniku nepotrebujú a vyraďujú, snažíme sa, aby putovala do ďalších dobrých rúk,“ objasnila. Podotkla, že dobrovoľné hasičské zbory si takéto vozidlá nielen zaslúžia, ale ich aj potrebujú. Nová technika pomôže pod Poľanou pri rýchlej a účinnej pomoci pri požiaroch a iných mimoriadnych udalostiach.
Veliteľ Dobrovoľného hasičského zboru obce Kriváň Jozef Suja dodal, že auto ich posunie dopredu v rámci akcieschopnosti. „Na vozidlo sme čakali desať rokov, od obnovenia DHZ. Znamená to pre nás veľmi veľa, pretože sme nemali na čom vykonávať činnosť,“ povedal. Doteraz miestni hasiči disponovali protipovodňovým vozíkom.
Ako ďalej uviedol, zbor má v súčasnosti v zásahovej jednotke 18 vycvičených členov. Tradícia dobrovoľných hasičov bola v Kriváni po roku 1950, neskôr však tento zbor zanikol. Doplnil, že DHZ má aj ďalších členov, ktorí sa v Kriváni starajú o kultúru, šport a aj spoločenské akcie. V súčasnosti organizujú Trojkráľový beh obcou Kriváň, hasičský vianočný punč, stavanie a váľanie mája i hasičský ples. V obci majú aj svoju hasičskú zbrojnicu. „Obnovená je však iba z vonkajšej strany, vo vnútri pracujeme na jej rekonštrukcii. Všetko robíme sami,“ reagoval Suja.
Podľa neho najväčšou záchrannou akciou hasičov v posledných rokoch bol požiar hospodárskej budovy v Kriváni. „V tom čase nám technika chýbala. Napriek tomu sme sa však na tomto zásahu zúčastnili v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom Slovenskej republiky a dobrovoľnými hasičmi zo susedných obcí,“ poznamenal.