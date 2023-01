Dobrovoľným hasičom v obci Kriváň chýba hasičské auto

Kriváň 8. januára (TASR) – Dobrovoľný hasičský zbor obce (DHZO) Kriváň v Detvianskom okrese má v súčasnosti 17 členov, v teréne však pracujú bez hasičského auta. TASR to potvrdil veliteľ zásahovej jednotky Jozef Suja.



Pripomenul, že jediná technika, ktorou krivánski dobrovoľníci disponujú, je protipovodňový vozík. "Auto nám chýba, do budúcnosti by sme ho potrebovali," podotkol.



Ako dodal, v roku 2022 mali sedem zásahov, tri cvičenia a dva požiare vo vonkajšom prostredí. Okrem toho ich raz zavolali aj na technickú pomoc. Vlani na jeseň pomáhali aj pri požiari budovy v Kriváni. Na mieste zasahovalo osem príslušníkov hasičského a záchranného zboru so štyrmi kusmi techniky. Pomáhalo aj 27 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Kriváň, Korytárky, Hriňová a Detva so štyrmi kusmi techniky. Oheň zachvátil celú hospodársku budovu a aj strechu letnej kuchyne.



V súčasnosti je veková hranica krivánskych hasičov podľa 23-ročného Suju nízka. "Chceli by sme aj starších kolegov, ktorí by nám odovzdali skúsenosti," zhrnul s tým, že v obci majú svoju hasičskú zbrojnicu z roku 1958. "Obnovená je však iba z vonkajšej strany, vo vnútri pracujeme na jej rekonštrukcii. Všetko robíme sami," spresnil.



Doplnil, že hasičský zbor má aj ďalších členov, ktorí sa v Kriváni starajú o kultúru, šport a aj spoločenské akcie. Tento rok organizovali Trojkráľový beh obcou Kriváň, bežať prišlo spolu 176 účastníkov. "Koncom januára bude u nás akcia s názvom Hasiči Hasičom. Je to oceňovanie dobrovoľných a profesionálnych hasičov Banskobystrického kraja za mimoriadne činy," informoval.



Prvá zmienka o krivánskych hasičoch je z prvej Československej republiky. "Oficiálny vznik dobrovoľného hasičského zboru v Kriváni je z roku 1952. V minulosti disponoval striekačkou DS16, neskôr Tatrou 805 a Aviou A30," vymenoval Suja s tým, že v tých časoch bol jedným z najaktívnejších vo Zvolenskom okrese. "Pravidelne sa zúčastňoval športových súťaží, kde končil na popredných miestach," ukončil. V roku 2004 mal zbor 32 členov, potom zanikol a znovu ho obnovili v roku 2018.