Kapacita škôlky je pre obec Kriváň dostatočná, tvrdí starosta

Kriváň 22. mája (TASR) – Kapacita materskej školy v obci Kriváň v Detvianskom okrese je pre samosprávu dostatočná. Pre TASR to povedal starosta obce Imrich Paľko s tým, že v súčasnosti má približne 70 detí a prijať dokáže aj žiadosti zo susedných obcí.



Pripomenul, že sú v nej tri triedy a okrem detí z Kriváňa ju navštevujú napríklad aj tie z obce Podkriváň, ktorá už škôlku nemá v prevádzke. Podľa starostu do krivánskej základnej školy chodí 230 detí a v pláne je obnoviť jej jedáleň. Ako dodal, na uskutočnenie potrebuje obec 180.000 eur. "Chceme kompletnú rekonštrukciu, nové spotrebiče v kuchyni, kanalizáciu," podotkol. "Peniaze na ňu sú v rezervnom fonde. Možno si budeme musieť zobrať aj úver," zhrnul.



Uviedol tiež, že v súčasnosti žije v obci 1730 obyvateľov. Bolo ich aj viac, ubudlo ich však počas minulého roka a situáciu zhoršila aj pandémia nového koronavírusu. Počas uvítaní do života, ktoré bývajú každý rok, mávajú na úrade približne 15 detí.



S príchodom a odchodom občanov z obce je to podľa Paľka na jednej úrovni, o dedinu je však podľa neho záujem. Informoval, že počet obyvateľov Kriváňa zvýši aj nový bytový dom, v ktorom pribudne 16 bytov. "Kúpili sme tiež pozemky pre rodinné a pravdepodobne aj bytové domy," konštatoval a doplnil, že obec výstavbu mimo územného plánu nepovoľuje. "Nie je to dobré, nie sú tam ani kanalizácia, ani inžinierske siete a sú s tým problémy," vysvetlil. V územnom pláne obce je podľa neho okolo 100 stavebných pozemkov, sú však súkromné.