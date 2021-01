Kriváňsky farár veriacim telefonuje a keď treba, chorým nakúpi ovocie

Kriváň 15. januára (TASR) – Farár Ján Krajčík z farnosti Kriváň v Detvianskom okrese je s veriacimi z dediny počas pandémie v kontakte prostredníctvom telefónu alebo webstránky obecnej farnosti.



„Keď treba niečo oznámiť, použijem obecný rozhlas, mnohým však občas telefonujem. Raz zavolám jednému, potom druhému. Zvykol som aj nakúpiť tým, ktorí boli v karanténe. Kúpil som ovocie a nechal som im ho pri bráničke vo dvore,“ povedal pre TASR.



Ako dodal, sväté omše počas pandémie, ktorú spôsobuje ochorenie COVID-19, vysiela cez káblovú televíziu len s nevyhnutnou asistenciou pre online vysielanie.



„Okrem mňa je tam kostolníčka, miništranti, speváčka a organistka. Vždy to plánujem tak, aby nás nebolo viac ako šesť. Ľudí, ktorí sú so mnou v kostole, pravidelne mením, aby sa vystriedali. Všetko záleží napríklad od toho, koľko je počas jednej omše čítania,“ zhrnul s tým, že omše bez účasti veriacich v kostole sú dobré len na nevyhnutný čas



„Osobný kontakt a stretnutia chýbajú každej vekovej kategórii, ktorá ho pravidelne navštevuje, a chýba aj mne,“ tvrdí krivánsky farár.



Podľa neho je súčasná situácia zložitejšia pre starších ľudí, ktorí si nevedia zapnúť svätú omšu cez internet. „Zvyknú im však pomôcť deti,“ poznamenal.



„Čas svätej omše je približne rovnaký, ako keď mám fyzicky pred sebou veriacich. Online je to trošku kratšie, keďže na konci sväté prijímanie dostávajú len tí, ktorí sú vedľa mňa. Keď sú v kostole záujemcovia, trvá to aj pätnásť minút,“ spomenul.



Krsty bábätiek sa podľa Krajčíka v súčasnosti neodkladajú na dobu, keď sa opatrenia uvoľnia. „Prídu len rodičia a krstní rodičia. Posledné sobáše som mal vlani koncom októbra. Páry ich odkladajú, jeden som mal mať vo februári, nakoniec je to však odložené na leto,“ doplnil s tým, že väčšina plánovaných sobášov z minulého roka je presunutá na neurčito. „Pohreby bývajú aj naďalej, väčšinou je vo vnútri so mnou len najbližšia rodina a ostaní stoja von,“ zhrnul.



Niektorí farári z rôznych regiónov Slovenska pomáhajú počas tohto obdobia v nemocniciach, kde sa so zdravotníkmi starajú o pacientov s ochorením COVID-19. „Nad touto prácou som neuvažoval, pretože patrím do rizikovej skupiny,“ ukončil Krajčík.