Ochranári: Krivánska časť M. Fatry zodpovedá definícii národného parku

Varín 24. novembra (TASR) - Krivánska časť Malej Fatry je výnimočné územie z európskeho i národného hľadiska a plne zodpovedá definícii národného parku (NP). Prekategorizovanie na prírodný park by mohlo ohroziť nielen prírodné hodnoty územia Krivánskej Fatry, ale aj jeho atraktivitu z hľadiska cestovného ruchu. Správa NP Malá Fatra to uviedla v reakcii na medializované informácie o iniciatíve vyhlásiť na tamojšom území prírodný park.



Ochranári argumentujú, že ide o posledné západne položené územie divokej prírody Karpát s pôvodnými a relatívne dobre zachovalými ekosystémami. "Je to územie s mimoriadnou pestrosťou geologických a klimatických pomerov. To spolu s vertikálnou členitosťou prispelo k tomu, že sa tu na pomerne malej ploche vytvorila veľká rozmanitosť rastlinných a živočíšnych spoločenstiev," priblížila riaditeľka Správy NP Malá Fatra Gabriela Kalašová.



Prírodné parky majú podľa ochranárov svoju tradíciu najmä v západnej Európe. Vyhlasujú sa predovšetkým na regionálnej úrovni, ak región pokladá územie za vzácne a atraktívne, napríklad pre rekreáciu. "Podľa aktuálneho znenia zákona o ochrane prírody a krajiny nemá prírodný park ani svoju správu, čiže nie je celkom jasné, kto bude zabezpečovať úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny," dodala Kalašová.



Správa NP uviedla, že rozumejú požiadavkám neštátnych vlastníkov pôdy, uvedomujú si potrebu trpezlivej komunikácie a hľadania vzájomne prijateľného riešenia ich oprávnených záujmov. Ubezpečila, že za posledný rok samostatnej existencie sa usilovali o férovú a transparentnú komunikáciu s vlastníkmi o ich požiadavkách.



"Podporujeme intenzívne zapojenie neštátnych vlastníkov pôdy do praktickej ochrany prírody. Je veľmi dôležité, aby si štát oveľa viac všímal potreby a požiadavky vlastníkov a zároveň systémovo a promptne na tieto požiadavky reagoval tak, aby došlo k obojstranne výhodnej dohode," informovala Kalašová. Podotkla, že rozhodnutie o ďalšej budúcnosti Krivánskej Malej Fatry je v rukách envirorezortu a vlády.



Štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Filip Kuffa vo štvrtok (23. 11.) podporil iniciatívu vyhlásiť Malú Fatru za prírodný park. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) v piatok reagoval, že žiadne rokovanie o preklasifikovaní NP Malá Fatra na MŽP nebolo. Podpredsedníčka Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová (Progresívne Slovensko) hovorí v súvislosti s výrokom Kuffu o ohrození záujmov ochrany životného prostredia aj ekonomických záujmov.