V Krivanoch opakovane videli medveďa hnedého

Krivany 15. júna (TASR) – Medveďa hnedého videli obyvatelia obce Krivany v okrese Sabinov v uplynulom období opakovane. Starosta Ján Šejirman tvrdí, že ľudia sa preto boja chodiť do lesa. Problém je potrebné podľa neho riešiť. Ide o jednu z lokalít, v ktorej Štátna ochrana prírody SR eviduje výskyt medveďa.



"Monitorujeme ho tu od začiatku roka, ale teraz asi pred piatimi týždňami sme mali prípad, že rybár bol pri rieke a oproti nemu bol medveď.



Po tomto prípade bolo trošku tak tichšie, ale teraz asi pred dvoma týždňami bolo hlásené, že zase prechádzal z jednej lokality do druhej, takže je tu určite pohyb a treba s tým niečo robiť. Nikto nechce ísť do lesa, ktorý sa vyľudní. Možno pre niekoho je to dobré, ale les by mal slúžiť aj pre ľudí," uviedol Šejirman pre TASR.



Ako povedal, po tragickom prípade stretu medveďa s človekom v Liptovskej Lúžnej už ľudia do lesa nevkročia vôbec. "Nikdy to nebolo. Asi je to premnoženie a niektorí jedinci sa sťahujú do údolí. Tu v našej lokalite, Krivany a Levočské vrchy, určite ich je veľký počet, boli zaznamenané na fotopascách. Počas posledného pol roka sa sťahujú dole, a keď príde jeden, tak si myslím, že prídu viacerí," skonštatoval starosta obce.



Ľudí na medveďa upozorňujú prostredníctvom obecnej webstránky, v rozhlase, ako aj na sociálnej sieti s popisom jeho výskytu. Starosta tvrdí, že bude mať 64 rokov, ale nikdy o výskyte medveďa v obci nepočul ani od svojich predkov. "Som ochranca prírody, som za výsadbu a všetko, ale toto už myslím si, že odradí ľudí chodiť do lesa, nebude to dobré," dodal Šejirman.



Zásahový tím pre medveďa hnedého eviduje vo svojej databáze problémové jedince medveďa hnedého. K dnešnému dňu evidujú podľa manažérky pre komunikáciu Štátnej ochrany prírody SR Anny Weissovej viac ako 20 hlásení o výskyte medveďov v intravilánoch obcí alebo ich bezprostrednej blízkosti. Podľa jej slov nie všetky z nich sú problémové, teda také, u ktorých by nastala zmena ich správania a návykov.