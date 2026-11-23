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Krížna ulica v Bratislave je už prejazdná
Po ukončení opravných prác a obnove poškodeného povrchu je komunikácia opäť plne prejazdná a vodiči tak môžu úsek využívať bez dopravného obmedzenia, uviedla polícia.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Krížna ulica v Bratislave je už prejazdná. V uplynulých dňoch bola uzavretá v úseku od Karadžičovej ulice po Trnavské mýto z dôvodu havárie vodovodného potrubia. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Po ukončení opravných prác a obnove poškodeného povrchu je komunikácia opäť plne prejazdná a vodiči tak môžu úsek využívať bez dopravného obmedzenia,“ uviedla polícia.
„Po ukončení opravných prác a obnove poškodeného povrchu je komunikácia opäť plne prejazdná a vodiči tak môžu úsek využívať bez dopravného obmedzenia,“ uviedla polícia.