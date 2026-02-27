< sekcia Regióny
Križovatka Beethovenovej a Winterovej ulice v Piešťanoch je uzavretá
Úplná uzávera v smere do mestského parku potrvá najneskôr do 25. marca.
Autor TASR
Piešťany 27. februára (TASR) - Križovatka Beethovenovej a Winterovej ulice v Piešťanoch je uzavretá, stalo sa tak z dôvodu jej rekonštrukcie. Úplná uzávera v smere do mestského parku potrvá najneskôr do 25. marca. Obchádzková trasa je vyznačená prenosným dopravným značením a vedená cez chodník na základe schválenej dopravnej situácie. Radnica o tom informovala na svojom webe.
Vjazd na Beethovenovu ulicu je počas trvania uzávery umožnený len dopravnej obsluhe. Pod označením „okrem dopravnej obsluhy“ sa rozumejú okrem zásobovania aj vozidlá s parkovacím preukazom, autobusy prepravujúce deti, ako aj vozidlá vodičov alebo prevádzkovateľov, ktorí majú v dotknutej oblasti bydlisko, sídlo, garáž alebo prevádzku.
Výnimka sa vzťahuje aj na vozidlá smerujúce na opravu, servis, technickú či emisnú kontrolu, kontrolu originality alebo na odovzdanie palubnej jednotky na najbližšie predajné miesto. Pojem zásobovanie zahŕňa vozidlá zabezpečujúce nakládku a vykládku tovaru, poštové, opravárenské, údržbárske a komunálne služby, ako aj vozidlá taxislužby pri zmluvnej preprave osôb.
