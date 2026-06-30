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Križovatka medzi Tovarníkmi a Topoľčanmi sa má zmeniť na okružnú
Starosta už na spoluprácu pri výstavbe novej okružnej križovatky vyzval aj Nitriansky samosprávny kraj (NSK).
Autor TASR
Tovarníky 30. júna (TASR) - Frekventovaná križovatka medzi obcou Tovarníky a mestom Topoľčany sa má zmeniť na okružnú. Výstavbu sa snaží iniciovať starosta obce Miroslav Ďurák, ktorý dlhodobo upozorňuje na zlú situáciu v tomto úseku.
Ako pripomenul, ide o jednu z hlavných prístupových križovatiek do Topoľčian, v ktorej sa križuje cesta II/499 smerom na Piešťany s cestou III/1722, smerujúcou na turistickú lokalitu Duchonka. „Ide o problematický úsek s vysokou hustotou premávky. Tá si vyžaduje prestavbu križovatky na kruhovú,“ zdôraznil Ďurák.
Starosta už na spoluprácu pri výstavbe novej okružnej križovatky vyzval aj Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Krajskí poslanci preto na svojom júnovom rokovaní vyčlenili sumu 70.000 eur na prípravu potrebnej dokumentácie. „Vďaka tomu naberá tento zámer reálne kontúry. Peniaze sú vyčlenené z úspor, ktoré sme dosiahli pri verejnom obstarávaní, finančne sa na projekte bude podieľať aj obec,“ skonštatoval podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Ako doplnil, na základe uznesenia krajského zastupiteľstva bude spustená verejná súťaž a následné povoľovacie procesy. „Topoľčiansky región sa tak môže pravdepodobne už koncom roka 2027 tešiť na nový bezpečnejší kruhový objazd,“ dodal Stankovský.
Ako pripomenul, ide o jednu z hlavných prístupových križovatiek do Topoľčian, v ktorej sa križuje cesta II/499 smerom na Piešťany s cestou III/1722, smerujúcou na turistickú lokalitu Duchonka. „Ide o problematický úsek s vysokou hustotou premávky. Tá si vyžaduje prestavbu križovatky na kruhovú,“ zdôraznil Ďurák.
Starosta už na spoluprácu pri výstavbe novej okružnej križovatky vyzval aj Nitriansky samosprávny kraj (NSK). Krajskí poslanci preto na svojom júnovom rokovaní vyčlenili sumu 70.000 eur na prípravu potrebnej dokumentácie. „Vďaka tomu naberá tento zámer reálne kontúry. Peniaze sú vyčlenené z úspor, ktoré sme dosiahli pri verejnom obstarávaní, finančne sa na projekte bude podieľať aj obec,“ skonštatoval podpredseda NSK Jozef Stankovský.
Ako doplnil, na základe uznesenia krajského zastupiteľstva bude spustená verejná súťaž a následné povoľovacie procesy. „Topoľčiansky región sa tak môže pravdepodobne už koncom roka 2027 tešiť na nový bezpečnejší kruhový objazd,“ dodal Stankovský.