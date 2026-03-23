Križovatka ulíc Škultétyho - 17. novembra v Prešove bude uzavretá
Autor TASR
Prešov 23. marca (TASR) - Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na Ulici Jána Pavla II. v Prešove bude v období od utorka (24. 3.) do pondelka (30. 6.) križovatka ulíc Škultétyho a 17. novembra úplne uzavretá pre individuálnu automobilovú dopravu. Vjazd bude povolený len vozidlám MHD a SAD. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Obchádzková trasa pre individuálnu automobilovú dopravu v smere Sídlisko II, Sídlisko III, Poprad bude vedená obojsmerne od križovatky ulíc Škultétyho a Budovateľská po uliciach Budovateľská, Pavlovičovo námestie, Kúpeľná a 17. novembra. V smere na Košice bude vedená obojsmerne od križovatky ulíc Škultétyho - Budovateľská po uliciach Budovateľská a Pražská.
„Pre vodičov smerujúcich k Prešovskej univerzite odporúčame využiť doplnkovú obchádzkovú trasu po uliciach Škultétyho, Železničiarska, Francisciho a 17. novembra. V smere na Škultétyho ulicu odporúčame trasu po uliciach 17. novembra, Záborského, Železničiarska, Francisciho, Pavlovičovo námestie, Budovateľská a Škultétyho,“ uviedla Šitárová.
Linky 27, 43 a školský spoj P, ktoré premávajú zo Škultétyho ulice smerom na Ulicu Jána Pavla II. a ďalej smerom na Terchovskú ulicu a Sídlisko III, sú podľa Šitárovej presmerované zo Škultétyho ulice cez ulice Budovateľská a Pražská. Na obchádzkovej trase obsluhujú zastávky MHD Štúrova, Priemyselné centrum a Pekárne. Školský spoj P má pozmenenú trasu. Zo zastávky MHD Švábska ide cez zastávku MHD Chalúpkova priamo na zastávku MHD Pod Kamennou baňou. Vynecháva zastávky MHD Železničná stanica a Škultétyho.
„Dočasne je zriadený školský spoj R na trase Čierny most - Grešova s obsluhou zastávok MHD Čierny most, Železničná stanica, Nový Solivar, Jilemnického, Pod Kamennou baňou, Zimný štadión, Pod Kalváriou, Ostrovček, Malá stanica, Kúpeľná a Grešova,“ doplnila Šitárová.
Na križovatke ulíc Obrancov mieru - Pod Kalváriou - Požiarnická bude dočasný zákaz ľavého odbočenia z Požiarnickej ulice na Ulicu Pod Kalváriou, a to v pracovných dňoch od 6.00 h do 18.00 h, s výnimkou vozidiel MHD. Je to pre bezpečnosť cestnej premávky a elimináciu kolíznych situácií na tomto ľavom odbočení.
Obchádzková trasa pre cyklistickú dopravu a chodcov je zverejnená na webstránke mesta.
