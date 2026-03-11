Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Križovatka ulíc Solivarská a Švábska v Prešove je opäť plne prejazdná

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Pre poruchu cestnej svetelnej signalizácie na tejto križovatke došlo od 21. februára k zmenám organizácie dopravy.

Autor TASR
Prešov 11. marca (TASR) - Križovatka ulíc Solivarská a Švábska v Prešove je po odstránení poruchy na cestnej svetelnej signalizácii opäť plne prejazdná. TASR o tom informoval hovorca Dopravného podniku mesta Prešov Vladimír Tomek.

„Z dôsledku toho premávajú linky MHD č. 28 a 45 od stredy 15.00 h po svojich štandardných trasách cez ulice Solivarská a Švábska,“ uviedol Tomek.

Pre poruchu cestnej svetelnej signalizácie na tejto križovatke došlo od 21. februára k zmenám organizácie dopravy. Obmedzenia sa dotkli aj premávky MHD.
