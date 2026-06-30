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Križovatka v Prešove na Ulici Jána Pavla II. bude počas leta uzavretá
Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na webstránke mesta vrátane trás pre cyklistov.
Autor TASR
Prešov 30. júna (TASR) - Od stredy 1. júla do 31. augusta bude v súvislosti s ďalšou etapou rekonštrukcie mosta na Ulici Jána Pavla II. úplne uzavretá križovatka ulíc Škultétyho a 17. novembra. Uzávera sa dotkne vodičov, cestujúcich MHD, cyklistov aj chodcov. Súvisiace dopravné obmedzenia budú podľa mesta vo veľkej miere rovnaké ako počas prvej veľkej uzávery na prelome októbra a novembra minulého roka. Mesto podľa hovorcu Michala Hudáka realizuje túto etapu počas letných prázdnin zámerne, aby sa práce uskutočnili v období s nižšou intenzitou dopravy a obmedzenia mali čo najmenší dosah na obyvateľov.
Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na webstránke mesta vrátane trás pre cyklistov.
Peší budú podľa Hudáka medzi ulicami Škultétyho a 17. novembra prechádzať obchádzkou po uliciach Železničiarska a Francisciho.
„Prístup k bytovým domom na Ulici 17. novembra č. 2 až 68 bude možný výlučne z Ulice 17. novembra v smere od Prešovskej univerzity. Pre chodcov z lokality Pod Kamennou baňou, Bulharskej ulice a Tatran Handball Areny bude pripravená obchádzka z Ulice Jána Pavla II. po dočasnom chodníku cez areál Tatran Handball Areny, popri oplotení staveniska a následne po chodníku pri rieke Torysa. Odtiaľ budú pokračovať cez lávku pri Prešovskej univerzite na Ulicu 17. novembra a ďalej po uliciach Francisciho - Železničiarska - Škultétyho,“ uviedol Hudák.
Na Záborského ulici bude medzi Železničiarskou ulicou a Pavlovičovým námestím dočasne zmenený smer jednosmernej premávky. Úsek bude jednosmerný od Železničiarskej ulice smerom na Pavlovičovo námestie.
„Na uliciach Železničiarska (od Škultétyho po Francisciho), Francisciho (od Železničiarskej po Ulicu 17. novembra) a Záborského (od Ulice 17. novembra po Pavlovičovo námestie) bude dočasne platiť zákaz zastavenia. Zároveň bude zrušené parkovanie na vyznačených parkovacích pásoch, aby bola zabezpečená plynulosť prejazdu vozidiel verejnej dopravy,“ vysvetlil Hudák.
Na križovatke ulíc Obrancov mieru - Pod Kalváriou - Požiarnická bude počas pracovných dní od 6.00 h do 18.00 h dočasne zakázané ľavé odbočenie z Požiarnickej ulice na Ulicu Pod Kalváriou. Výnimku budú mať vozidlá MHD a vozidlá stavby. Opatrenie je podľa Hudáka prijaté z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a eliminácie kolíznych situácií.
„Mesto Prešov spolu so zhotoviteľom stavby prosí verejnosť o trpezlivosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia. Výsledkom bude už čoskoro nový, moderný a bezpečný most,“ dodal Hudák.
Jednotlivé obchádzkové trasy sú uvedené na webstránke mesta vrátane trás pre cyklistov.
Peší budú podľa Hudáka medzi ulicami Škultétyho a 17. novembra prechádzať obchádzkou po uliciach Železničiarska a Francisciho.
„Prístup k bytovým domom na Ulici 17. novembra č. 2 až 68 bude možný výlučne z Ulice 17. novembra v smere od Prešovskej univerzity. Pre chodcov z lokality Pod Kamennou baňou, Bulharskej ulice a Tatran Handball Areny bude pripravená obchádzka z Ulice Jána Pavla II. po dočasnom chodníku cez areál Tatran Handball Areny, popri oplotení staveniska a následne po chodníku pri rieke Torysa. Odtiaľ budú pokračovať cez lávku pri Prešovskej univerzite na Ulicu 17. novembra a ďalej po uliciach Francisciho - Železničiarska - Škultétyho,“ uviedol Hudák.
Na Záborského ulici bude medzi Železničiarskou ulicou a Pavlovičovým námestím dočasne zmenený smer jednosmernej premávky. Úsek bude jednosmerný od Železničiarskej ulice smerom na Pavlovičovo námestie.
„Na uliciach Železničiarska (od Škultétyho po Francisciho), Francisciho (od Železničiarskej po Ulicu 17. novembra) a Záborského (od Ulice 17. novembra po Pavlovičovo námestie) bude dočasne platiť zákaz zastavenia. Zároveň bude zrušené parkovanie na vyznačených parkovacích pásoch, aby bola zabezpečená plynulosť prejazdu vozidiel verejnej dopravy,“ vysvetlil Hudák.
Na križovatke ulíc Obrancov mieru - Pod Kalváriou - Požiarnická bude počas pracovných dní od 6.00 h do 18.00 h dočasne zakázané ľavé odbočenie z Požiarnickej ulice na Ulicu Pod Kalváriou. Výnimku budú mať vozidlá MHD a vozidlá stavby. Opatrenie je podľa Hudáka prijaté z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a eliminácie kolíznych situácií.
„Mesto Prešov spolu so zhotoviteľom stavby prosí verejnosť o trpezlivosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia. Výsledkom bude už čoskoro nový, moderný a bezpečný most,“ dodal Hudák.