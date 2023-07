Križovatku na ulici Vysokoškolákov v Žiline uzavrú do konca septembra

Žilina 2. júla (TASR) - Žilinská samospráva upozorňuje na úplnú uzáveru okružnej križovatky na uliciach Vysokoškolákov a Obchodná od 10. júla do 30. septembra. Dôvodom je rekonštrukcia a zmena z jednopruhovej na turbo-okružnú križovatku. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Holienčíková.



Doplnila, že po rekonštrukcii sa zvýši počet jazdných pruhov na vjazde do okružnej križovatky na dva. "V súvislosti s rekonštrukciou vybudovali dočasnú obchádzkovú trasu z ulice Vysokoškolákov na Obchodnú ulicu. Vybudovanie obchádzkovej trasy bolo podmienkou Dopravného podniku mesta Žiliny pre zabezpečenie trolejbusovej dopravy," uviedla.



V čase uzávery sú navrhnuté a dočasným dopravným značením budú označené obchádzkové trasy. Mestská hromadná doprava (MHD) pôjde v smere z centra na sídlisko Vlčince a aj v opačnom smere po novovybudovanej dočasnej obchádzkovej trase. Individuálna doprava v smere z centra na sídlisko Vlčince pôjde po miestnej komunikácii medzi parkoviskom OC Dubeň a areálom kúpaliska - ulici Za plavárňou - Univerzitnej ulici. Individuálna doprava v smere zo sídliska Vlčince do centra pôjde po Ulici Matice slovenskej - Obchodnej ulici a novovybudovanej dočasnej obchádzkovej trase, dodala Holienčíková.



Na trase trolejbusovej linky číslo šesť dôjde k zrušeniu zastávky OC Dubeň bez náhrady. Všetky spoje budú predĺžené až na zastávku Matice slovenskej. Alternatívou k zrušenej zastávke je zastávka Vysokoškolákov, plaváreň.



Na trase autobusovej linky číslo 30 v smere na Žilinskú univerzitu dôjde k presunutiu zastávky Internátna o zhruba 100 metrov na obchádzkovú trasu na ulicu Za plavárňou. Na trase linky číslo 30 v smere do centra dôjde k zrušeniu zastávky Internátna a jej nahradeniu zastávkou Obchodná. Z tohto dôvodu bude zmenená trasa linky v úseku zastávok Fatranská - Vysokoškolákov, plaváreň a spoje povedú po uliciach Obchodná - Poštová - novovybudovaná dočasná obchádzková trasa až na zastávku Vysokoškolákov, plaváreň.



Všetky informácie sú dostupné aj na webstránke Dopravného podniku mesta Žiliny, uzavrela hovorkyňa mesta.