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Križovatku Námestia hraničiarov a Furdekovej čaká rekonštrukcia

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Námestie hraničiarov. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Koncom júla sa majú práce presunú aj na vozovku a vyžiadajú si dočasné uzavretie križovatky z rôznych smerov.

Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - V bratislavskej Petržalke treba počítať s ďalšími dopravnými obmedzeniami. Hlavné mesto avizuje rekonštrukciu križovatky Námestia hraničiarov a Furdekovej ulice. Práce by mali trvať do 15. augusta. Informuje o tom magistrát na sociálnej sieti.

„Ako s prvými začíname s prácami na obrubníkoch a prídlažbe pomocou posuvnej zostavy. Doprava bude čiastočne obmedzená v jednom jazdnom pruhu a obchádzka vedená popri pracovisku,“ približuje hlavné mesto.

Koncom júla sa majú práce presunú aj na vozovku a vyžiadajú si dočasné uzavretie križovatky z rôznych smerov. O obmedzeniach chce magistrát informovať vopred. Súčasťou opravy majú byť aj nové zelené ostrovčeky v križovatke, ktoré nahradia pôvodné asfaltové.
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