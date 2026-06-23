< sekcia Regióny
Križovatku Námestia hraničiarov a Furdekovej čaká rekonštrukcia
Koncom júla sa majú práce presunú aj na vozovku a vyžiadajú si dočasné uzavretie križovatky z rôznych smerov.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - V bratislavskej Petržalke treba počítať s ďalšími dopravnými obmedzeniami. Hlavné mesto avizuje rekonštrukciu križovatky Námestia hraničiarov a Furdekovej ulice. Práce by mali trvať do 15. augusta. Informuje o tom magistrát na sociálnej sieti.
„Ako s prvými začíname s prácami na obrubníkoch a prídlažbe pomocou posuvnej zostavy. Doprava bude čiastočne obmedzená v jednom jazdnom pruhu a obchádzka vedená popri pracovisku,“ približuje hlavné mesto.
Koncom júla sa majú práce presunú aj na vozovku a vyžiadajú si dočasné uzavretie križovatky z rôznych smerov. O obmedzeniach chce magistrát informovať vopred. Súčasťou opravy majú byť aj nové zelené ostrovčeky v križovatke, ktoré nahradia pôvodné asfaltové.
„Ako s prvými začíname s prácami na obrubníkoch a prídlažbe pomocou posuvnej zostavy. Doprava bude čiastočne obmedzená v jednom jazdnom pruhu a obchádzka vedená popri pracovisku,“ približuje hlavné mesto.
Koncom júla sa majú práce presunú aj na vozovku a vyžiadajú si dočasné uzavretie križovatky z rôznych smerov. O obmedzeniach chce magistrát informovať vopred. Súčasťou opravy majú byť aj nové zelené ostrovčeky v križovatke, ktoré nahradia pôvodné asfaltové.