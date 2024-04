Križovatku v centre Levoče prestavajú na kruhový objazd

Levoča 3. apríla (TASR) - Hlavná križovatka v centre Levoče sa o niekoľko mesiacov zmení na kruhový objazd. Hoci má zhotoviteľ na výstavbu pol roka, práce by mohli byť ukončené ešte pred levočskou púťou, teda približne o tri mesiace. Počas stredajšieho kontrolného dňa to uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský.



"Je to komplikovaná križovatka najmä v čase, keď idú ľudia do škôl, do práce, ale aj počas letných prázdnin, keď sem chodí množstvo turistov. Mali sme veľa sťažností na túto križovatku a aj preto sme na realizáciu kruhového objazdu našli zdroje z vlastného rozpočtu," uviedol Majerský. Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18 si vyžiada takmer 234.000 eur. Kraj predpokladá, že sa vďaka prestavbe zvýši najmä bezpečnosť chodcov i vodičov. Úsekom prejde denne približne 11.000 áut.



Šéf Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth uviedol, že kruhový objazd v blízkosti Košickej brány bude mať priemer 32 metrov, bude jednoradový s priebežným pruhom na ceste v smere Poprad - Prešov. "Počas výstavby bude doprava organizovaná dočasným dopravným značením, buď semaformi, alebo aj priamo zamestnancami zhotoviteľa. Vymení sa obrusný kryt, vysporiadame sa so záberom celej križovatky a doplnia sa niektoré časti v smere do centra mesta. Križovatka nebude štandardná, nebude mať vyvýšené časti, bude však označená reflexno-dopravnými gombíkmi, čím by sa mala zvýšiť jej bezpečnosť aj v noci," objasnil Horváth. Súhlasné stanovisko k stavbe dala aj Slovenská správa ciest, keďže križovatka sa nachádza na ceste prvej triedy.



Primátor Levoče Miroslav Vilkovský upozornil, že frekventovaný uzol sa snažia vyriešiť už 20 rokov. "Prvá štúdia tejto križovatky bola ešte v roku 2003, následne sa v roku 2010 urobila ďalšia. Išlo o obdobie, keď mesto ešte neobchádzala diaľnica D1. Sme veľmi radi, že sa nám to konečne podarilo, pretože ide naozaj o veľmi zložitú križovatku, najmä pre turistov, my domáci sme si už na ňu zvykli. Križuje sa tu cesta prvej triedy s cestou druhej triedy smerom do Levočskej doliny a miestnou komunikáciou cez Košickú bránu," ozrejmil primátor. Dodal, že v blízkosti križovatky sú dve školy pre nevidiacich, základná škola a zároveň vstup do historického centra. V Levoči sa pohybuje aj množstvo nevidiacich ľudí. V tejto súvislosti bolo podľa Vilkovského nutné práce konzultovať aj s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska a zabezpečiť na stavbe také prvky, ktoré im umožnia lepšiu koordináciu.