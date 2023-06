Križovatku v Strážskom uzavreli, vodiči môžu využiť obchádzkové trasy

Strážske 6. júna (TASR) - Uzávera križovatky v Strážskom v okrese Michalovce potrvá pre jej rekonštrukciu do polovice septembra. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi. K uzávere došlo v uplynulých dňoch, čo si vyžiadalo viaceré zmeny v doprave. Významná križovatka komunikácií smerujúcich na Michalovce, Vranov nad Topľou či Humenné má byť po novom kruhovým objazdom.



So stavebnými prácami súvisiacimi s vybudovaním novej okružnej križovatky sa začalo v marci. K úplnej uzávere došlo začiatkom júna. "Vzhľadom na zmenu organizácie dopravy sa výstavba urýchli, koniec stavebných prác a sprejazdnenie križovatky predpokladáme na jeseň tohto roka," uviedol Guzi.



Osobná doprava je smerovaná na obchádzkové komunikácie v meste Strážske. Obchádzkovými komunikáciami sú cesty II. a III. triedy a miestne komunikácie. Na uvedené komunikácie je vedené aj zásobovanie či autobusová doprava.



Ako uvádza košická krajská polícia na sociálnej sieti, obchádzky pre vozidlá do 12 ton sú vedené v oboch smeroch po ceste III/3741 (Staré, Zbudza); I/18, III/3734, III/3735 (Michalovce, Nacina Ves, Vybúchanec, Pusté Čemerné, Strážske) a po ceste II/554 (Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Nižný Hrušov, Poša, Nižný Hrabovec). Čo sa týka miestnych komunikácií, mesto Strážske na svojej webovej stránke pripomína, že zmenou organizácie dopravy sú dotknuté najmä ulice Podhradová, Obchodná, Družstevná, Ulica 1. mája, Ulica Sama Chalupku a Kollárova, kde sú vedené obchádzky. Parkovanie vozidiel na cestách týchto ulíc je tak vylúčené.



Čo sa týka tranzitnej kamiónovej dopravy, smerovaná je na cestu I. triedy I/79, a to zo severu od mesta Humenné a z juhu od obce Hriadky. "Uzávera a presmerovanie tranzitnej dopravy na obchádzkové komunikácie sú zo všetkých smerov označené dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravnou políciou a v súlade s rozhodnutím o určení dočasného dopravného značenia," uviedol Guzi.



Polícia na sociálnej sieti spresnila, že obchádzková trasa pre dopravu nad 12 ton vedie cez Michalovce, Hriadky, Vranov nad Topľou, Topoľovku, Závadku a Humenné.



Zmenou priesečnej križovatky na kruhový objazd so spojovacími vetvami sa podľa SSC zvýši plynulosť a bezpečnosť dopravy. Vybuduje sa aj nový chodník pre peších, stredové ostrovčeky, deliace pásy a nainštaluje sa nové verejné osvetlenie. Zhotoviteľom je spoločnosť Eurovia SK. Zmluvná cena diela predstavuje 874.000 eur bez DPH.