Križovatky v Bánovciach nad Bebravou vybavia semaformi

Bánovce nad Bebravou 14. augusta (TASR) - Historicky prvé svetelné križovatky pribudnú v Bánovciach nad Bebravou. Osadením svetelnej signalizácie na centrálnom ťahu Sládkovičovej ulice samospráva sleduje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Informovala o tom bánovská radnica.



Vybudovanie semaforov samospráva plánuje zabezpečiť v kritických bodoch cestného ťahu, a to v križovatke s Hviezdoslavovou a Hollého ulicou a v križovatke s ulicami Radlinského a K nemocnici. "Obe križovatky, ktoré sú od seba vzdialené približne 190 metrov, budú riadené v obojsmernom režime a navzájom koordinovane tak, aby sa zabezpečila ich maximálna priepustnosť," uviedla samospráva.



Svetelno-signalizačné zariadenie bude premávku riadiť automaticky prostredníctvom kamerových detektorov. Samotnému zavedeniu systému predchádzalo sčítanie intenzity dopravy, ktoré bolo jedným z podkladov na vypracovanie projektovej dokumentácie. "Pristúpi sa i k úprave priechodov pre chodcov. Najväčšia zmena sa dotkne samostatného priechodu pre chodcov v blízkosti úradu práce, ktorý bude zrušený a presunutý priamo do križovatky. Priechody budú vybavené tlačidlami a prechod cez cestu bude možný len na signalizačné znamenie," priblížila radnica.



Riešenie premávky v týchto uzloch hľadalo mesto už roky. "Pôvodné úvahy a časté podnety občanov smerovali k vybudovaniu kruhových objazdov. Toto riešenie sa však ukázalo ako komplikované aj z hľadiska vlastníckych vzťahov, keďže niektoré pozemky pod križovatkami a v okolí križovatiek nie sú vo vlastníctve mesta," spomenula samospráva.



Vybudovanie svetelných križovatiek radnica financuje z rozpočtu mesta. Dodávateľom prác je spoločnosť Alam so sídlom v Bratislave. Mesto jej zaplatí 145.878,27 eura. Výstavba potrvá približne dva mesiace a bude zahŕňať výkopové práce, kladenie káblových vedení, osadenie stĺpov, úpravu priechodov pre chodcov a na záver obnovu vodorovného značenia.