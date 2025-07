Krízový fond nadácie Prešovského kraja pomôže ľuďom po veternej smršti

Prešov 9. júla (TASR) - Obce a mestá, ktoré sú zapojené do memoranda krízového fondu nadácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a majú uhradený požadovaný vklad, sa môžu po tohtotýždňovej veternej smršti obrátiť na krajskú samosprávu so žiadosťou o pomoc pri odstraňovaní škôd. PSK môže pomôcť obyvateľom poškodených samospráv až do výšky minimálnej mzdy. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Úradu PSK.



Ako povedala, nadácia pomáha svojim obyvateľom pri rôznych živelných pohromách, ako sú povodne, požiare, zemetrasenie či veterná smršť. Kraj už v týchto dňoch prijíma prvé žiadosti od poškodených, ktorým sa bude snažiť pomôcť promptne a adresne.



„Na každú osobu vieme vyčleniť finančné prostriedky do výšky minimálnej mzdy. Z tohto krízového fondu môžu čerpať obce, ktoré podpísali memorandum, zaplatili požadovaný vklad na obyvateľa a na ich území bola vyhlásená mimoriadna situácia,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Vzhľadom na mimoriadne živelné udalosti, ktoré rok čo rok postihujú Prešovský kraj, apeluje kraj na samosprávy, aby neváhali s pripojením sa k Memorandu o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a Prešovského kraja.



Požadovaný vklad do nadačného fondu predstavuje 0,10 eura na občana s trvalým pobytom v obci, avšak je nutné, aby zapojená obec mala uhradený poplatok tento rok. V opačnom prípade jej nemôže byť poskytnutá pomoc z Nadačného fondu na riešenie krízových situácií. Takisto pomoc nemôže byť poskytnutá spätne, ak sa obec pripojí k memorandu až po živelnej katastrofe. Aktuálne má zaplatený poplatok zo zapojených obcí len 61 samospráv, pričom v Prešovskom kraji je 665 obcí.



O rozdelení financií následne rozhoduje správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny, ktorá zvyčajne zasadá per rollam, aby poskytla finančné prostriedky zasiahnutým rodinám čo najskôr. Len v minulom roku takto poskytla urgentnú pomoc 24 žiadateľom vo výške viac ako 20.000 eur.



Žiadatelia sa môžu obrátiť na samosprávu prostredníctvom nadácie. Žiadosť nájdu na webe organizácie.