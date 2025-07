Krízový fond nadácie Prešovského kraja rozdelil pomoc

Prešov 21. júla (TASR) - Nadácia Prešovského samosprávneho (PSK) kraja cez svoj krízový fond v prvej fáze pomoci ľuďom zasiahnutým nedávnou veternou smršťou podporila 22 žiadateľov a prerozdelila im vyše 14.000 eur. V týchto dňoch mimoriadne pristúpila k schváleniu výnimiek z pravidiel memoranda, vstup do ktorého je podmienkou pre vyplácanie finančnej pomoci pri živelných pohromách.



„Na každú osobu vieme z tohto fondu vyčleniť finančné prostriedky do výšky minimálnej mzdy, čo je do 750 eur. V tejto chvíli už sú tieto prostriedky vyplácané prvým žiadateľom z obcí, ktoré splnili podmienky pre schválenie finančnej pomoci, a síce, sú súčasťou nášho memoranda, v termíne zaplatili povinný ročný vklad do fondu a na ich území bola vyhlásená mimoriadna situácia,“ povedal predseda správnej rady nadácie a PSK Milan Majerský počas tlačového brífingu v Kračúnovciach, ktoré sú jednou zo zasiahnutých obcí.



Ako informoval, správna rada nadácie na svojom nedávnom zasadnutí (18. 7.) konkrétne podporila v okrese Prešov po tri žiadosti z obce Terňa sumou 2250 eur a z obce Mošurov čiastkou 4200 eur. Do Kračúnoviec vo Svidníckom okrese z krízového fondu smeruje 7605 eur na opravu siedmich rodinných domov.



„V súčasnosti má naša obec 1270 obyvateľov, čo znamená, že do krízového fondu krajskej nadácie sme za tento rok zaplatili povinný vklad na úrovni približne 127 eur, a to je v porovnaní s aktuálne schválenou pomocou pre naše rodiny zanedbateľná čiastka,“ povedal starosta Kračúnoviec Michal Boleš.



Súčasťou memoranda krízového fondu Nadácie PSK je v súčasnosti len 125 zo 665 obcí prešovského regiónu. Požadovaný ročný vklad pre rok 2025, ktorý je 0,10 eura na občana s trvalým pobytom v obci, má uhradený dokonca iba 67 obcí.



„Evidujeme mnohé dopyty a žiadosti aj z obcí, ktorým sme pomoc pre nesplnenie podmienok memoranda nemohli poskytnúť. Vyšli sme im však v ústrety a mimoriadne predĺžili termín na podpísanie memoranda aj úhradu príspevku do fondu pre tento rok až do konca augusta,“ doplnil Majerský.



PSK zriadil krízový fond nadácie v roku 2021. Za päť rokov fungovania pomohol po požiaroch v Prešove, Výbornej či v Soli, aj po povodniach v Ždiari, Ubli alebo v Michajlove. Len v uplynulom roku podporil 24 žiadateľov o pomoc, medzi ktorých sa cez fond rozdelilo 20.400 eur. Nadácia od založenia v roku 2019 doteraz pomohla už viac ako 1260 žiadateľom – rodinám a jednotlivcom a prerozdelila medzi nich takmer 900.000 eur.