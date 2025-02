Krízový fond nadácie Prešovského kraja rozdelil žiadateľom 20.400 eur

Prešov 6. februára (TASR) - Nadačný fond nadácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) zameraný na riešenie krízových situácií funguje už štvrtý rok. Pri minuloročných povodniach v okresoch Snina a Poprad či v prípade požiarov obydlí v Kežmarskom okrese bola urgentná pomoc poskytnutá 24 žiadateľom, ktorým sa prerozdelilo 20.400 eur. Fond je otvorený všetkým miestnym samosprávam na území PSK, pričom aktuálne je v ňom zastúpených 147 obcí z celkového počtu 665. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



"Je to stále málo, obcí a miest v našom nadačnom fonde by malo byť rozhodne viac, pretože nikdy nemôžeme vedieť, kedy budeme túto krízovú finančnú pomoc potrebovať. Každý rok v kraji, žiaľ, zápasíme s prívalovými povodňami, požiarmi či vetrenými smršťami, ktoré spôsobujú veľké škody, v roku 2023 to bolo dokonca zemetrasenie. Ukazuje sa, že byť súčasťou nášho fondu a pristúpiť k memorandu má svoj význam," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Súčasťou nadačného fondu sa mestá a obce stávajú po podpise memoranda, vstup do ktorého je dobrovoľný, a po vložení požadovaného vkladu. Ide o čiastku 0,10 eura na občana a stanovená je na základe údajov Štatistického úradu SR, ktoré tvoria podklad pre určenie výšky podielových daní pre konkrétnu samosprávu na príslušný kalendárny rok. Nadácia však upozorňuje, že túto schválenú čiastku je zo strany zapojenej samosprávy potrebné uhrádzať každoročne. Je to podmienka, aby mestu a obci finančná pomoc z fondu mohla byť vyplatená.



"Práve memorandum určuje následnú finančnú pomoc pre obyvateľov s trvalým pobytom v obci, ktorá k nemu pristúpi a vloží požadovaný vklad. O príspevkoch konkrétne rozhoduje Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny. Na jednu osobu ide pritom o sumu vo výške 700 až 750 eur. Celkový maximálny úhrn príspevkov pre občanov danej samosprávy za príslušný kalendárny rok pritom môže dosiahnuť desaťnásobok ročného vkladu obce," povedala Jeleňová.



Termín prihlásenia sa samospráv k memorandu a zaplatenia príspevku do nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny je pre rok 2025 stanovený do 20. februára. Zostatok na účte krízového fondu je aktuálne 417.472 eur.