Krízový štáb mesta Senica rozhodol, že školy budú otvorené prezenčne

Senica 11. marca (TASR) - Krízový štáb mesta Senica v stredu (10. 3.) rozhodol, že od pondelka (15. 3.) pokračuje prevádzka prvého stupňa základných škôl a materských škôl v doterajšom režime. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.



"Žiaci prvého stupňa sa budú vzdelávať prezenčne. Prezenčné vzdelávanie bude pokračovať aj v rámci základnej umeleckej školy pre deti prvého stupňa, okrem sekcie dychových nástrojov a spevu," uviedla Moravcová.



Ako doplnila, v základných školách budú otvorené aj školské kluby detí a prevádzky spoločného stravovania. "Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nevydal žiadne nariadenie alebo opatrenie v súvislosti s ohláseným prechodom okresu Senica do čiernej fázy na stupnici platného COVID automatu," doplnila hovorkyňa.



Od 15. marca sa zároveň rozširuje povinnosť nosiť respirátory pre všetky interiéry. Jednou z troch výnimiek majú deti do ukončenia prvého stupňa základných škôl, stále však aj u nich platí povinnosť nosiť rúška. "Mestská polícia bude počas budúceho týždňa v rámci preventívnych akcií v teréne rozdávať respirátory a zároveň kontrolovať a upozorňovať na dodržiavanie sprísnených opatrení," informovala Moravcová.



V súčasnosti je dochádzka žiakov prvého stupňa vo všetkých otvorených základných školách v priemere na úrovni 81 percent. "Základná škola na Sadovej ulici je od 10. do 23. marca na základe rozhodnutia RÚVZ Senica uzatvorená z dôvodu pozitívne testovaného zamestnanca," uviedla Moravcová.