Krízový štáb Okresného úradu Námestovo je v karanténe

Námestovo 23. septembra (TASR) – Krízový štáb Okresného úradu (OÚ) Námestovo je od utorka (22. 9.) v karanténe vzhľadom na pozitívny test prednostky OÚ Námestovo Danice Hollej na ochorenie COVID-19. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra SR.



"Prednostka OÚ dostala v pondelok (21. 9.) vo večerných hodinách informáciu, že osoba, s ktorou bola v blízkom kontakte, mala pozitívny test na COVID-19. I napriek tomu, že nemala žiadne príznaky ochorenia, absolvovala test s pozitívnym výsledkom," doplnil tlačový odbor.



V preventívnej karanténe sú dvaja zamestnanci odboru krízového riadenia OÚ, riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Dolný Kubín, zástupcovia odboru zdravotníctva Úradu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK), Okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ), OR Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a ďalšie zúčastnené osoby, ktoré budú postupne testované, uviedol tlačový odbor.



Činnosť krízového štábu OÚ Námestovo preberá OÚ Žilina z pozície pandemického strediska kraja. "Činnosť RÚVZ je zabezpečená. Zabezpečený je aj chod odboru krízového riadenia OÚ Námestovo. Jeho bežnú agendu vybavuje a zabezpečuje organizačný odbor, odbornú agendu preberá a vybavuje odbor krízového riadenia OÚ Žilina," dodal tlačový odbor.



"Za účasti odborov krízového riadenia OÚ Žilina a OÚ Tvrdošín sa v stredu uskutoční pracovné stretnutie vo veci zabezpečenia dobrovoľnej karantény v ubytovacom zariadení pre osoby v karanténe v okrese Tvrdošín, ktoré nechcú ohroziť osoby v spoločnej domácnosti," konkretizoval tlačový odbor.



Prednostka OÚ Námestovo mala s ostatnými zamestnancami kontakt v trvaní menej ako 15 minút. "Na úrade všetci po celý čas dôsledne dodržiavajú povinnosť nosiť rúška a používať dezinfekciu rúk. Ešte v piatok (18. 9.) vykonali celkovú dezinfekciu všetkých troch budov OÚ. Bola naplánovaná z dôvodu, že susedný okres Tvrdošín sa dostal do červených čísel," dodal tlačový odbor s tým, že epidemiologická situácia v okresoch Tvrdošín a Námestovo je denne monitorovaná a zatiaľ pod kontrolou.