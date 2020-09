Krízový štáb v Partizánskom zakázal návštevy v miestnej nemocnici

Partizánske 18. septembra (TASR) - V Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom sú od piatka do konca septembra zakázané návštevy, návštevy v domovoch sociálnych služieb v okrese Partizánske potrvajú maximálne polhodinu. Rozhodol o tom v piatok Krízový štáb pri Okresnom úrade (OÚ) v Partizánskom. Opatrenia prijal v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou v okrese, informoval TASR prednosta OÚ Partizánske Peter Paulík.



Krízový štáb OÚ v Partizánskom zakazuje na území okresu organizovať verejné hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v exteriéroch v jednom okamihu v počte nad 1000 osôb a v interiéroch v jednom okamihu v počte nad 500 osôb. Všetkým fyzickým osobám, podnikateľom a právnickým osobám tiež zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v prevádzkach verejného stravovania, s výnimkou svadieb, smútočných posedení a krstín do 150 osôb. Skutočnosť, že ide o hromadné podujatie patriace do tejto výnimky, musí byť organizátor schopný spoľahlivo preukázať. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.



Štáb tiež rozhodol o zákaze návštev v Nemocnici na okraji mesta v Partizánskom do 30. septembra a obmedzuje návštevy na maximálny čas 30 minút v domovoch sociálnych služieb v okrese.