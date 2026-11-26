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Krízový štáb v Prešove na zasadnutí riešil pokles vodnej hladiny
Počas výjazdového rokovania v rekreačnej oblasti Domaša-Dobrá sa spoločne so zástupcami samosprávy zhodli na tom, že by pomohlo zavedenie flexibilného manipulačného poriadku.
Autor TASR
Prešov 26. novembra (TASR) - Krízový štáb Okresného úradu (OÚ) Prešov zasadal v stredu (25. 11.) pre riešenie poklesu vodnej hladiny vo vodnej nádrži Veľká Domaša v dôsledku extrémneho sucha. TASR o tom informovala Monika Fabuľová z odboru krízového riadenia OÚ Prešov.
Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov má podľa nej do 4. decembra pripraviť „flexibilný“ manipulačný poriadok pre vodnú nádrž Domaša a predložiť ho na schválenie odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Prešov.
„Zároveň bola uložená aj úloha OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, po predložení tohto manipulačného poriadku zvolať ústne pojednávanie v termíne do siedmich pracovných dní,“ doplnila s tým, že najbližšie zasadnutie sa bude konať 7. decembra.
Kritickou situáciou na vodnej nádrži Veľká Domaša sa už v piatok (20. 11.) zaoberali poslanci Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Počas výjazdového rokovania v rekreačnej oblasti Domaša-Dobrá sa spoločne so zástupcami samosprávy zhodli na tom, že by pomohlo zavedenie flexibilného manipulačného poriadku.
Slovenský vodohospodársky podnik, Povodie Bodrogu, odštepný závod Trebišov má podľa nej do 4. decembra pripraviť „flexibilný“ manipulačný poriadok pre vodnú nádrž Domaša a predložiť ho na schválenie odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ Prešov.
„Zároveň bola uložená aj úloha OÚ Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, po predložení tohto manipulačného poriadku zvolať ústne pojednávanie v termíne do siedmich pracovných dní,“ doplnila s tým, že najbližšie zasadnutie sa bude konať 7. decembra.
Kritickou situáciou na vodnej nádrži Veľká Domaša sa už v piatok (20. 11.) zaoberali poslanci Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Počas výjazdového rokovania v rekreačnej oblasti Domaša-Dobrá sa spoločne so zástupcami samosprávy zhodli na tom, že by pomohlo zavedenie flexibilného manipulačného poriadku.